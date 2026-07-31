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 24hod.sk    Šport

31. júla 2026

Česi ich nechcú, no Američania áno. Argumenty tvrdili, že Rusi si vezmú na MS aj zástupcov vlády


Tagy: ruskí hokejisti Zákaz

Dvojnásobný olympijský víťaz a víťaz Stanley Cupu Viačeslav Fetisov povedal, že IIHF sa naďalej "vysmieva" Rusku. Väčšina svetových šampionátov v hokeji bude aj v budúcej sezóne bez účasti ...



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beijing_olympics_ice_hockey_96464 38169caa602144e4beaf73411864e80e scaled 1 31.7.2026 (SITA.sk) - Dvojnásobný olympijský víťaz a víťaz Stanley Cupu Viačeslav Fetisov povedal, že IIHF sa naďalej "vysmieva" Rusku.


Väčšina svetových šampionátov v hokeji bude aj v budúcej sezóne bez účasti Ruska a Bieloruska. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) to oznámila s odvolaním sa na pretrvávajúce obavy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany a športovej integrity.

Spomenuté krajiny majú zákaz účasti na medzinárodných turnajoch už viac ako štyri roky, čiže od začiatku konfliktu na Ukrajine vo februári 2022.

Reakcie na seba nenechali dlho čakať a sú väčšinou kritické. Dvojnásobný olympijský víťaz a víťaz Stanley Cupu Viačeslav Fetisov povedal, že IIHF sa naďalej "vysmieva" Rusku.

Tamojšia hokejová federácia sa odvolá na Športový arbitrážny súd (CAS), pretože "nerozumie ani neakceptuje postoj IIHF, ktorý je krátkozraký vzhľadom na odporúčanie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) povoliť ruským športovcom súťažiť".

Trojnásobná olympijská víťazka a poslankyňa ruskej Štátnej dumy Irina Rodninová takisto kritizovala zákaz. "Je to nepríjemné. Hokej je náš obľúbený šport. Nesúhlasím s tým, že by sa hokej mal vrátiť až ako posledný," uviedla pre Match TV.

Riziko protestov


Bývalý tréner ruského národného tímu Viačeslav Bykov dúfal v pozitívny výsledok rozhodnutia, no to neprišlo. "Neviem predpovedať, kedy k návratu dôjde. Môžeme len dúfať."

Generálny riaditeľ Ruskej hokejovej federácie (RIHF) Dmitrij Kurbatov prezradil, že každá krajina reagovala inak. "Česká republika, ktorá bude hostiť MS junioriek v ľadovom hokeji žien v roku 2027, uviedla, že jej vnútroštátne zákony zakazujú hrať proti Rusom. Iní odpovedali vágne, nekategoricky. Medzitým Američania, ktorí budú v apríli hostiť MS juniorov v ľadovom hokeji mužov v roku 2027, uviedli, že nevidia žiadny problém s účasťou ruského tímu na turnaji," priblížil pre spomenutý web.

Kurbatov ďalej tvrdil, že v rozsiahlom dokumente sa písalo, že v Nemecku, ktoré organizuje budúcoročný svetový šampionát, žije veľa utečencov z Ukrajiny, takže počas MS existuje vysoké riziko protestov.

"Objavili sa aj argumenty, že ruská delegácia zahŕňa aj zástupcov vlády. Je však ťažké pochopiť, o kom hovoria. Na MS vždy cestovali iba hráči, tréneri a maséri. V podstate ide o nepodložený argument bez dôkazov," uviedol ďalej s tým, že navrhol znášať dodatočné náklady, ak bude musieť zaplatiť za súkromnú bezpečnostnú spoločnosť alebo samostatný hotel, no to sa neakceptovalo.

Aj preto sa RIHF odvolá na Športový arbitrážny súd. "Domnievame sa, že je nespravodlivé, nesúhlasí to so súčasnými trendmi a čo je najdôležitejšie, tak je to neopodstatnené," dodal Kurbatov.


Zdroj: SITA.sk - Česi ich nechcú, no Američania áno. Argumenty tvrdili, že Rusi si vezmú na MS aj zástupcov vlády © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruskí hokejisti Zákaz
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