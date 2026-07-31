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31. júla 2026
Príchod populárneho brankára Vozinhu do Čile sa odkladá, údajne z osobných dôvodov
Kapverdský brankár Vozinha nepriletel do Čile kvôli osobným záležitostiam a imigračným postupom. Príchod kapverdského futbalového brankára Vozinhu, ktorý zohral kľúčovú úlohu v rozprávkovom ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Kapverdský brankár Vozinha nepriletel do Čile kvôli osobným záležitostiam a imigračným postupom.
Príchod kapverdského futbalového brankára Vozinhu, ktorý zohral kľúčovú úlohu v rozprávkovom vystúpení svojej vlasti na tohtoročných majstrovstvách sveta, do čilského klubu Colo Colo sa odkladá kvôli "osobným záležitostiam", uviedol vo štvrtok športový riaditeľ klubu Jaime Pizarro.
Prezident tímu Colo Colo Anibal Mosa ohlásil podpis 40-ročného brankára minulý piatok a neskôr uviedol, že Vozinha pricestuje do Čile vo štvrtok. Oneskorenie však vyvolalo špekulácie v miestnej tlači, v ktorej sa objavili správy, že Vozinha rokuje o spolupráci aj s marockým klubom RS Berkane.
Pizarro informoval novinárov, že klub prijal žiadosť Vozinhu o dodatočný čas na vybavenie osobných záležitostí a prisľúbil čoskoro poskytnúť informácie o jeho cestovnom pláne. Oneskorenie ovplyvnili aj imigračné procedúry.
Vozinha sa preslávil na svetovom šampionáte heroickými výkonmi, keď Kapverdy remizovali 0:0 so Španielmi, ktorí sa neskôr stali neskoršími majstrami sveta. v Osemfinále len tesne podľahli obhajcom prvenstva Argentínčanom 2:3 po predĺžení.
Plné meno brankára je Josimar José Évora Dias. Z portugalského druholigového tímu Chaves prestúpil do klubu Colo Colo. Prvú profesionálnu zmluvu podpísal až vo veku 26 rokov, okrem Portugalska chytal aj na Cypre, Slovensku, v Moldavsku a Angole.
Vďaka výkonom na MS 2026 získal celosvetovú slávu a počet jeho sledovateľov na instagrame vzrástol z 50-tisíc na viac než 29 miliónov.
Zdroj: SITA.sk - Príchod populárneho brankára Vozinhu do Čile sa odkladá, údajne z osobných dôvodov © SITA Všetky práva vyhradené.
Príchod kapverdského futbalového brankára Vozinhu, ktorý zohral kľúčovú úlohu v rozprávkovom vystúpení svojej vlasti na tohtoročných majstrovstvách sveta, do čilského klubu Colo Colo sa odkladá kvôli "osobným záležitostiam", uviedol vo štvrtok športový riaditeľ klubu Jaime Pizarro.
Prezident tímu Colo Colo Anibal Mosa ohlásil podpis 40-ročného brankára minulý piatok a neskôr uviedol, že Vozinha pricestuje do Čile vo štvrtok. Oneskorenie však vyvolalo špekulácie v miestnej tlači, v ktorej sa objavili správy, že Vozinha rokuje o spolupráci aj s marockým klubom RS Berkane.
Pizarro informoval novinárov, že klub prijal žiadosť Vozinhu o dodatočný čas na vybavenie osobných záležitostí a prisľúbil čoskoro poskytnúť informácie o jeho cestovnom pláne. Oneskorenie ovplyvnili aj imigračné procedúry.
Vozinha sa preslávil na svetovom šampionáte heroickými výkonmi, keď Kapverdy remizovali 0:0 so Španielmi, ktorí sa neskôr stali neskoršími majstrami sveta. v Osemfinále len tesne podľahli obhajcom prvenstva Argentínčanom 2:3 po predĺžení.
Plné meno brankára je Josimar José Évora Dias. Z portugalského druholigového tímu Chaves prestúpil do klubu Colo Colo. Prvú profesionálnu zmluvu podpísal až vo veku 26 rokov, okrem Portugalska chytal aj na Cypre, Slovensku, v Moldavsku a Angole.
Vďaka výkonom na MS 2026 získal celosvetovú slávu a počet jeho sledovateľov na instagrame vzrástol z 50-tisíc na viac než 29 miliónov.
Zdroj: SITA.sk - Príchod populárneho brankára Vozinhu do Čile sa odkladá, údajne z osobných dôvodov © SITA Všetky práva vyhradené.
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