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31. júla 2026
SFZ je na strane UEFA proti iniciatíve FIFA. Futbal nie je na predaj, odkazuje únia
Predstavitelia UEFA sa zhodli, že futbal musí zostať vo vlastníctve futbalového hnutia a jeho členov, nie finančných skupín sledujúcich komerčné záujmy. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Predstavitelia UEFA sa zhodli, že futbal musí zostať vo vlastníctve futbalového hnutia a jeho členov, nie finančných skupín sledujúcich komerčné záujmy.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v uplynulých dňoch prezentovala návrh na vytvorenie novej spoločnosti, do ktorej by boli prevedené komerčné práva na najvýznamnejšie súťaže federácie vrátane majstrovstiev sveta mužov.
FIFA deklaruje, že si ponechá kontrolný podiel, no zároveň plánuje umožniť vstup súkromných investorov výmenou za miliardové investície, ktoré majú byť následne distribuované medzi členské federácie na rozvoj futbalu.
Podľa prezentovaných informácií by federácie mohli získať výrazne vyššie finančné príspevky, ak návrh podporia.
Návrh však vyvolal bezprecedentný odpor v rámci európskeho futbalu. Európska futbalová únia (UEFA) aj viaceré národné asociácie upozorňujú, že FIFA sa pokúša previesť ekonomickú hodnotu najvýznamnejších futbalových súťaží na súkromných investorov bez dostatočnej diskusie so svojimi členmi.
Európska futbalová rodina zároveň argumentuje, že FIFA disponuje rekordnými príjmami a potrebnými finančnými zdrojmi aj bez vstupu externého kapitálu. Proti tejto iniciatíve je aj Slovenský futbalový zväz (SFZ).
V reakcii na vzniknutú situáciu sa vo štvrtok uskutočnilo mimoriadne zasadnutie UEFA za účasti predstaviteľov vedenia únie, prezidentov a generálnych sekretárov všetkých 55 členských asociácií.
"Medzi európskymi zástupcami panovalo všeobecné rozhorčenie. Zo strany FIFA neboli komunikované žiadne informácie smerom k členským asociáciám, dokonca ani v rámci riadiacich štruktúr FIFA. Všetci sme sa o návrhu dozvedeli z médií. Ak by tieto informácie neunikli na verejnosť, členské federácie by o nich pravdepodobne do dnešného dňa vôbec nevedeli. Zástupcovia členských krajín UEFA sa jednomyseľne zhodli, že tento návrh FIFA nepodporia,“ uviedla generálna sekretárka SFZ Ivana Schneebergerová na oficiálnom zväzovom webe.
Podľa nej bola jednou z hlavných tém aj otázka budúceho smerovania FIFA a dôsledkov, ktoré môže mať tento krok na dôveryhodnosť najvyššej futbalovej organizácie.
"Počas diskusie zaznievali aj názory, že tento projekt môže negatívne ovplyvniť prípadné ďalšie funkčné obdobie Gianniho Infantina. Európa je pripravená vystupovať jednotne a chrániť princípy, na ktorých bol futbal dlhé desaťročia budovaný. Dôležité je zdôrazniť, že finančné prostriedky, ktoré FIFA členským federáciám sľubuje, má organizácia k dispozícii aj bez toho, aby do futbalu vstupovali súkromní investori. Nevidíme preto dôvod predávať časť budúcnosti svetového futbalu,“ doplnila.
Predstavitelia UEFA sa zároveň zhodli, že futbal musí zostať vo vlastníctve futbalového hnutia a jeho členov, nie finančných skupín sledujúcich komerčné záujmy. Európske asociácie vyslali jednoznačný signál, že budú stáť za zachovaním súčasného modelu správy svetového futbalu.
UEFA zdôrazňuje, že majstrovstvá sveta a ďalšie súťaže FIFA nepredstavujú obchodný produkt určený na predaj investorom, ale spoločné dedičstvo futbalovej komunity na celom svete.
"SFZ podporuje spoločný postoj UEFA a je pripravený spolupracovať s ostatnými európskymi asociáciami na ochrane princípov transparentnosti, solidarity a nezávislosti futbalového hnutia. Futbal patrí hráčom, klubom, fanúšikom a národným asociáciám. Nie súkromným investorom," dodal SFZ.
Zdroj: SITA.sk - SFZ je na strane UEFA proti iniciatíve FIFA. Futbal nie je na predaj, odkazuje únia © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v uplynulých dňoch prezentovala návrh na vytvorenie novej spoločnosti, do ktorej by boli prevedené komerčné práva na najvýznamnejšie súťaže federácie vrátane majstrovstiev sveta mužov.
FIFA deklaruje, že si ponechá kontrolný podiel, no zároveň plánuje umožniť vstup súkromných investorov výmenou za miliardové investície, ktoré majú byť následne distribuované medzi členské federácie na rozvoj futbalu.
Podľa prezentovaných informácií by federácie mohli získať výrazne vyššie finančné príspevky, ak návrh podporia.
Návrh však vyvolal bezprecedentný odpor v rámci európskeho futbalu. Európska futbalová únia (UEFA) aj viaceré národné asociácie upozorňujú, že FIFA sa pokúša previesť ekonomickú hodnotu najvýznamnejších futbalových súťaží na súkromných investorov bez dostatočnej diskusie so svojimi členmi.
Európska futbalová rodina zároveň argumentuje, že FIFA disponuje rekordnými príjmami a potrebnými finančnými zdrojmi aj bez vstupu externého kapitálu. Proti tejto iniciatíve je aj Slovenský futbalový zväz (SFZ).
V reakcii na vzniknutú situáciu sa vo štvrtok uskutočnilo mimoriadne zasadnutie UEFA za účasti predstaviteľov vedenia únie, prezidentov a generálnych sekretárov všetkých 55 členských asociácií.
"Medzi európskymi zástupcami panovalo všeobecné rozhorčenie. Zo strany FIFA neboli komunikované žiadne informácie smerom k členským asociáciám, dokonca ani v rámci riadiacich štruktúr FIFA. Všetci sme sa o návrhu dozvedeli z médií. Ak by tieto informácie neunikli na verejnosť, členské federácie by o nich pravdepodobne do dnešného dňa vôbec nevedeli. Zástupcovia členských krajín UEFA sa jednomyseľne zhodli, že tento návrh FIFA nepodporia,“ uviedla generálna sekretárka SFZ Ivana Schneebergerová na oficiálnom zväzovom webe.
Podľa nej bola jednou z hlavných tém aj otázka budúceho smerovania FIFA a dôsledkov, ktoré môže mať tento krok na dôveryhodnosť najvyššej futbalovej organizácie.
"Počas diskusie zaznievali aj názory, že tento projekt môže negatívne ovplyvniť prípadné ďalšie funkčné obdobie Gianniho Infantina. Európa je pripravená vystupovať jednotne a chrániť princípy, na ktorých bol futbal dlhé desaťročia budovaný. Dôležité je zdôrazniť, že finančné prostriedky, ktoré FIFA členským federáciám sľubuje, má organizácia k dispozícii aj bez toho, aby do futbalu vstupovali súkromní investori. Nevidíme preto dôvod predávať časť budúcnosti svetového futbalu,“ doplnila.
Predstavitelia UEFA sa zároveň zhodli, že futbal musí zostať vo vlastníctve futbalového hnutia a jeho členov, nie finančných skupín sledujúcich komerčné záujmy. Európske asociácie vyslali jednoznačný signál, že budú stáť za zachovaním súčasného modelu správy svetového futbalu.
UEFA zdôrazňuje, že majstrovstvá sveta a ďalšie súťaže FIFA nepredstavujú obchodný produkt určený na predaj investorom, ale spoločné dedičstvo futbalovej komunity na celom svete.
"SFZ podporuje spoločný postoj UEFA a je pripravený spolupracovať s ostatnými európskymi asociáciami na ochrane princípov transparentnosti, solidarity a nezávislosti futbalového hnutia. Futbal patrí hráčom, klubom, fanúšikom a národným asociáciám. Nie súkromným investorom," dodal SFZ.
Zdroj: SITA.sk - SFZ je na strane UEFA proti iniciatíve FIFA. Futbal nie je na predaj, odkazuje únia © SITA Všetky práva vyhradené.
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