|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 27.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Silvia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. augusta 2026
Česi Menšík a Muchová si dali rovnaký outfit a vyhrali mix na US Open. Chceli sme zábavu a máme pohár, vravía
Dvojdňovú súťaž v mixe na US Open prekvapujúco ovládli českí tenisti, ktorí neboli nasadení. Tenisový US Open v New Yorku sa ešte ani poriadne nezačal a český tenis sa už teší z prestížnej ...
Zdieľať
27.8.2026 (SITA.sk) - Dvojdňovú súťaž v mixe na US Open prekvapujúco ovládli českí tenisti, ktorí neboli nasadení.
Tenisový US Open v New Yorku sa ešte ani poriadne nezačal a český tenis sa už teší z prestížnej trofeje.
V miešanej štvorhre ju vybojovali Jakub Menšík a Karolína Muchová. Vo finále si ako nenasadená dvojica poradili s taliansko-švajčiarskym párom Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6:3, 1:6 a 10:6 v zápasovom tajbrejku.
Ešte viac sa neskorší šampióni zapotili v semifinále, kde zdolali Rusov Andreja Rubľova a Mirru Andrejevovú 5:4 (6), 3:5 a 11:9, pričom odvrátili dva mečbaly. Pre Muchovú a Menšíka je to prvý grandslamový titul v kariére, rozdelia si víťaznú prémiu milión dolárov pred zdanením.
Miešaná štvorhra sa na US Open už po druhý raz hrala v zmenšenom formáte s upraveným systémom počítania a s množstvom hráčov, ktorí nie sú špecialisti na štvorhru.
Organizátori spojili dokopy viaceré zaujímavé páry ako Arina Sobolenková a Novak Djokovič, Serena Williamsová a Carlos Alcaraz, Jessica Pegulová a Taylor Fritz a spolu si zahrali aj manželia Elina Svitolinová a Gael Monfils.
Američania stavili na atraktivitu pre fanúšikov na úkor deblovej kvality. Preto sa ozvali aj kritické hlasy, že táto súťaž by nemala byť riadne počítaná do US Open, lebo má skôr exhibičný charakter.
"Prvýkrát som hral takúto súťaž a ani vo sne by mi nenapadlo, že tu budem stáť s víťazným pohárom. S Kajou to bola zábava a je to skvelé začať takýmto spôsobom US Open," uviedol Menšík, ktorý 1. septembra oslávi 21. narodeniny.
č
Jeho o 10 rokov staršia tenisová partnerka na webe US Open so širokým úsmevom poznamenala: "Prišli sme si to sem užiť a teraz tu stojíme s pohárom. V závere asi v náš prospech rozhodlo rovnaké oblečenie."
Zdroj: SITA.sk - Česi Menšík a Muchová si dali rovnaký outfit a vyhrali mix na US Open. Chceli sme zábavu a máme pohár, vravía © SITA Všetky práva vyhradené.
Tenisový US Open v New Yorku sa ešte ani poriadne nezačal a český tenis sa už teší z prestížnej trofeje.
V miešanej štvorhre ju vybojovali Jakub Menšík a Karolína Muchová. Vo finále si ako nenasadená dvojica poradili s taliansko-švajčiarskym párom Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6:3, 1:6 a 10:6 v zápasovom tajbrejku.
Aj cez mečbaly
Ešte viac sa neskorší šampióni zapotili v semifinále, kde zdolali Rusov Andreja Rubľova a Mirru Andrejevovú 5:4 (6), 3:5 a 11:9, pričom odvrátili dva mečbaly. Pre Muchovú a Menšíka je to prvý grandslamový titul v kariére, rozdelia si víťaznú prémiu milión dolárov pred zdanením.
Zrýchlený formát
Miešaná štvorhra sa na US Open už po druhý raz hrala v zmenšenom formáte s upraveným systémom počítania a s množstvom hráčov, ktorí nie sú špecialisti na štvorhru.
Organizátori spojili dokopy viaceré zaujímavé páry ako Arina Sobolenková a Novak Djokovič, Serena Williamsová a Carlos Alcaraz, Jessica Pegulová a Taylor Fritz a spolu si zahrali aj manželia Elina Svitolinová a Gael Monfils.
Atraktivita, nie kvalita?
Američania stavili na atraktivitu pre fanúšikov na úkor deblovej kvality. Preto sa ozvali aj kritické hlasy, že táto súťaž by nemala byť riadne počítaná do US Open, lebo má skôr exhibičný charakter.
"Prvýkrát som hral takúto súťaž a ani vo sne by mi nenapadlo, že tu budem stáť s víťazným pohárom. S Kajou to bola zábava a je to skvelé začať takýmto spôsobom US Open," uviedol Menšík, ktorý 1. septembra oslávi 21. narodeniny.
č
Jeho o 10 rokov staršia tenisová partnerka na webe US Open so širokým úsmevom poznamenala: "Prišli sme si to sem užiť a teraz tu stojíme s pohárom. V závere asi v náš prospech rozhodlo rovnaké oblečenie."
Zdroj: SITA.sk - Česi Menšík a Muchová si dali rovnaký outfit a vyhrali mix na US Open. Chceli sme zábavu a máme pohár, vravía © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ligu majstrov si zahrá aj Škriniar, Greif putuje do EL. Po zápase došlo k hromadnej bitke – VIDEO
Ligu majstrov si zahrá aj Škriniar, Greif putuje do EL. Po zápase došlo k hromadnej bitke – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Šporar sa teší, že sa postup urodil práve v jeho domovine. Takáč chcel oslavovať so spoluhráčmi a nie čeliť otázkam médií – VIDEO
Šporar sa teší, že sa postup urodil práve v jeho domovine. Takáč chcel oslavovať so spoluhráčmi a nie čeliť otázkam médií – VIDEO