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27. augusta 2026
Ligu majstrov si zahrá aj Škriniar, Greif putuje do EL. Po zápase došlo k hromadnej bitke – VIDEO
Fenerbahce Istanbul sa v Lige majstrov predstaví po dlhých 18 rokoch. Slovenský futbal sa môže radovať nielen z postupu Slovana Bratislava do Ligy majstrov, ale aj z toho, že sa tam predstaví aj obranca a ...
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27.8.2026 (SITA.sk) - Fenerbahce Istanbul sa v Lige majstrov predstaví po dlhých 18 rokoch.
Slovenský futbal sa môže radovať nielen z postupu Slovana Bratislava do Ligy majstrov, ale aj z toho, že sa tam predstaví aj obranca a kapitán reprezentácie, ale aj klubu, Milan Škriniar z Fenerbahce Istanbul.
Po remíze v úvodnom stretnutí na tureckej pôde sa všetko presunulo do Francúzska - konkrétne do Lyonu, kde je jednotkou v bráne Dominik Greif.
Už v prvom polčase strelili hostia dva góly, domáci v druhom dejstve znížili, no ďalšia dva presné zásahy im pre ofsajdy neplatili. Mikrosúboj medzi Slovákmi tak lepšie dopadol pre Škriniara.
Fenerbahce sa v Lige majstrov predstaví po dlhých 18 rokoch. "Vedeli sme, že to bude ťažký duel, keďže sme čelili kvalitnému tímu. Myslím si však, že sme to zvládli dobre. Gratulácia patrí mojim spoluhráčom, trénerovi a celej komunite. Vieme, že sme veľmi silní. Fenerbahce je späť v Lige majstrov, kde si zaslúži byť," povedal slovenský kapitán tímu v rozhovore pre klubovú televíziu.
Záverečný hvizd však priniesol nemiestne scény s konfliktom, ktorý vyústil do bitky. Hráč tureckého klubu Matteo Guendouzi provokoval domácich fanúšikov svojimi oslavami.
Neskôr prezradil, že to bolo preto, lebo ho priaznivci celý súboj okrikovali a nadávali jemu i jeho rodine. Keď už vstupoval do útrob štadióna, zaútočil na neho tréner brankárov Lyonu a došlo k potýčke.
Rozhodcovia či organizátori podľa Guendouziho slov neriešili urážky, ktorým čelil on sám aj jeho rodinní príslušníci, čomu nerozumel. Rozhodne k tomu prispel aj fakt, že kedysi obliekal dres Marseille - teda rivala Lyonu.
Neodpustil si pokriky, ktorými podporoval svoj bývalý klub a to domáci fanúšikovia nedokázali zniesť a celé sa to len vyostrilo.
"Je to skvelý pocit a pocta, že môžem byť kapitánom tohto tímu. Ako tím sa snažíme odovzdať vždy svoje maximum, to isté platí o mne. Z môjho pohľadu sme si zaslúžili postup, som šťastný za kvalifikovanie sa do Ligy majstrov. Myslím si, že je to odmena za tvrdú robotu. Je to veľká radosť, ďakujeme našim fanúšikom. Spoločne sme silní," dodal Škriniar v rozhovore.
Okrem Fenerbahce a Slovana Bratislava postúpili z kvalifikácie o Ligu majstrov do hlavnej fázy "milionárskej súťaže" aj premiérovo azerbajdžanský Sabah Baku, rakúsky LASK Linz po skvelej otočke proti Celticu, grécke AEK Atény a nórske kluby Viking FK s Bodø/Glimt.
Zdroj: SITA.sk - Ligu majstrov si zahrá aj Škriniar, Greif putuje do EL. Po zápase došlo k hromadnej bitke – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský futbal sa môže radovať nielen z postupu Slovana Bratislava do Ligy majstrov, ale aj z toho, že sa tam predstaví aj obranca a kapitán reprezentácie, ale aj klubu, Milan Škriniar z Fenerbahce Istanbul.
Po remíze v úvodnom stretnutí na tureckej pôde sa všetko presunulo do Francúzska - konkrétne do Lyonu, kde je jednotkou v bráne Dominik Greif.
Už v prvom polčase strelili hostia dva góly, domáci v druhom dejstve znížili, no ďalšia dva presné zásahy im pre ofsajdy neplatili. Mikrosúboj medzi Slovákmi tak lepšie dopadol pre Škriniara.
Nefutbalové scény
Fenerbahce sa v Lige majstrov predstaví po dlhých 18 rokoch. "Vedeli sme, že to bude ťažký duel, keďže sme čelili kvalitnému tímu. Myslím si však, že sme to zvládli dobre. Gratulácia patrí mojim spoluhráčom, trénerovi a celej komunite. Vieme, že sme veľmi silní. Fenerbahce je späť v Lige majstrov, kde si zaslúži byť," povedal slovenský kapitán tímu v rozhovore pre klubovú televíziu.
Záverečný hvizd však priniesol nemiestne scény s konfliktom, ktorý vyústil do bitky. Hráč tureckého klubu Matteo Guendouzi provokoval domácich fanúšikov svojimi oslavami.
Neskôr prezradil, že to bolo preto, lebo ho priaznivci celý súboj okrikovali a nadávali jemu i jeho rodine. Keď už vstupoval do útrob štadióna, zaútočil na neho tréner brankárov Lyonu a došlo k potýčke.
Lyon sahasında skandal saldırı! Maç sonu çıkan olaylardan yeni görüntüler geldi.
Guendouzi’nin sevincini kutladığı anlarda Lyonlu futbolcular saldırıya geçiyor. Bu sırada Fenerbahçeli futbolcular, takım arkadaşları Guendouzi’yi adeta güvenlik görevlisi gibi koruyorlar.… https://t.co/OfDNNErE6j pic.twitter.com/Iq5jCZNpM1
— Aykırı (@aykiri) August 26, 2026
Rozhodcovia či organizátori podľa Guendouziho slov neriešili urážky, ktorým čelil on sám aj jeho rodinní príslušníci, čomu nerozumel. Rozhodne k tomu prispel aj fakt, že kedysi obliekal dres Marseille - teda rivala Lyonu.
Neodpustil si pokriky, ktorými podporoval svoj bývalý klub a to domáci fanúšikovia nedokázali zniesť a celé sa to len vyostrilo.
????Mattéo Guendouzi was attacked by a Lyon fan while leaving the pitch, and that fan was subsequently beaten up by several Fenerbahçe players! pic.twitter.com/z1bVCFLX9t
— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026
"Je to skvelý pocit a pocta, že môžem byť kapitánom tohto tímu. Ako tím sa snažíme odovzdať vždy svoje maximum, to isté platí o mne. Z môjho pohľadu sme si zaslúžili postup, som šťastný za kvalifikovanie sa do Ligy majstrov. Myslím si, že je to odmena za tvrdú robotu. Je to veľká radosť, ďakujeme našim fanúšikom. Spoločne sme silní," dodal Škriniar v rozhovore.
Okrem Fenerbahce a Slovana Bratislava postúpili z kvalifikácie o Ligu majstrov do hlavnej fázy "milionárskej súťaže" aj premiérovo azerbajdžanský Sabah Baku, rakúsky LASK Linz po skvelej otočke proti Celticu, grécke AEK Atény a nórske kluby Viking FK s Bodø/Glimt.
Zdroj: SITA.sk - Ligu majstrov si zahrá aj Škriniar, Greif putuje do EL. Po zápase došlo k hromadnej bitke – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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