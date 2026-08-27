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 24hod.sk    Šport

27. augusta 2026

Šporar sa teší, že sa postup urodil práve v jeho domovine. Takáč chcel oslavovať so spoluhráčmi a nie čeliť otázkam médií – VIDEO


Tagy: Emócie Kvalifikácia Liga majstrov 2026/2027 Postup Radosť

Skóre odvety otvoril Šporar a nepotešil domácich fanúšikov, ktorí ho vypískali. Vzal to však s humorom: "Dal som gól, tak čo mi mali zatlieskať?" Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si opäť zahrajú ...



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sk slovan bratislava 676x451 27.8.2026 (SITA.sk) - Skóre odvety otvoril Šporar a nepotešil domácich fanúšikov, ktorí ho vypískali. Vzal to však s humorom: "Dal som gól, tak čo mi mali zatlieskať?"


Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si opäť zahrajú prestížnu hlavnú fázu Ligy majstrov. Za ostatné tri roky sa im to podarilo už druhýkrát - tentoraz pod vedením Yayu Tourého, predtým za éry Vladimíra Weissa staršieho.

Slovinský klub NK Celje kládol odpor na domácom trávniku a dokázal zareagovať na úvodný zásah Andraža Šporara v drese "belasých".

Vyrovnaný stav trval aj po 90 minútach, a tak nasledovalo predĺženie. V ňom rozhodol Cristian Martínez po prihrávke uzdraveného Nina Marcelliho. Slovenský futbal tak má opäť zastúpenie v "milionárskej súťaži" medzi európskou elitou.

Sú tam, kde aj chceli byť


Z postupu sa radovali hráči, tréneri na čele s Tourém, vedenie tímu, fanúšikovia Slovana, ale aj tí, ktorí prajú klubom spod Tatier v pohárovej Európe.

Stredopoliar Peter Pokorný odohral celý duel v Celje a zažil prvý postup v drese "belasých" do LM. "Neskutočné, neopísateľné. Som na nás všetkých hrdý, že sa nám to podarilo. Nebol to ľahký dvojzápas, no zvládli sme to a sme tam, kde sme chceli byť," uviedol pre klubové sociálne siete.

Podľa neho ani tak nešlo o fyzickú pripravenosť ako o tú mentálnu. "Ideme si to tam užiť. Chcel by som hrať s Barcelonou," dodal a vybral teda rovnakého súpera ako aj tréner Touré, ktorý v Katalánsku kedysi pôsobil.


Tušil, že sa to obráti


Skóre odvety otvoril Slovinec Šporar a nepotešil tak domácich fanúšikov, ktorí ho vypískali. Vzal to však s humorom: "Dal som gól, tak čo mi mali zatlieskať?"

Tušil, že sa to Slovanu podarí, keď v 90. minúte mal obrovskú šancu na KO domáci Armandas Kučys, ktorý netrafil prakticky prázdnu bránu.

"Ak by to premenili, išli by ďalej oni, ale nedali a my sme postúpili. Presne taký je futbal. Keď súper nedal gól z takejto tutovky, okamžite som vedel, že nakoniec postúpime my," zhodnotil slovinský ostrostrelec s tým, že si praje FC Liverpool. Nezabudne na to do konca života, že sa mu to podarilo práve v rodnej krajine, kde ho prišli pozrieť rodinní príslušníci, kamaráti či jeho syn.

Touré ukázal svoju kvalitu


Brankár Dominik Takáč chcel byť so spoluhráčmi v kabíne a nie čeliť otázkam médií. Jednoducho si chcel užiť ďalší skvelý moment v kariére a pripomenúť si ten spred dvoch rokov.

Predviedol šesť úspešných zákrokov a bol jedným z pilierov postupu do LM. Lopty ho triafali, za čo je nesmierne vďačný.

Špeciálnu poklonu si zaslúžil nový kouč. "Priznajme si všetci, že na začiatku sezóny by to povedal asi málokto. Takisto tréner ukázal svoju kvalitu. Nikto ho nemohol predtým hodnotiť, lebo ako hlavný kormidelník nikde nepôsobil," uviedol Takáč na margo Tourého, ktorý so Slovanom v aktuálnej sezóne ešte neprehral a jeho bilancia je 7 výhier v riadnom hracom čase a tri remízy (triumf až po predĺžení v Celje je rátaný ako vyrovnané meranie síl).


Zdroj: SITA.sk - Šporar sa teší, že sa postup urodil práve v jeho domovine. Takáč chcel oslavovať so spoluhráčmi a nie čeliť otázkam médií – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Emócie Kvalifikácia Liga majstrov 2026/2027 Postup Radosť
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