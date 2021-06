Kuřeja vybojoval na ME v paraatletike striebro, v Tokiu chce zabojovať o medailu

V Tokiu zabojuje o medailu

Pred paralympiádou popracujú na technike

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská výprava sa teší z prvej medaily na majstrovstvách Európy v paraatletike v poľskom meste Bydgoszcz. Má strieborný lesk a vybojoval ju v hode kuželkou v skupine F51 Marián Kuřeja výkonom 31,19 m, čo je jeho osobný rekord.Viac než 40-ročný slovenský reprezentant hodil iba Srb Željko Dimitrijevič, ktorý zvíťazil výkonom 34,71 m. A to je zároveň hodnota nového svetového rekordu. Bronz si vybojoval ďalší Srb Aleksandar Radišič výkonom 29,98 m."S výkonom som veľmi spokojný. Cez víkend som nebol úplne zdravotne v poriadku. O to som radšej, že mi to dnes takto lietalo a ešte som si utvoril aj osobný rekord. Najdlhší bol druhý pokus, pridal som aj ďalšie podobne kvalitné. Už pri rozhadzovaniach som mal dobrý pocit, podarilo sa mi ho preniesť do prvých dvoch pokusov. Škoda jedného, ktorý zaletel mimo výseč. Nechám si ho na paralympiádu v Tokiu. Tam by som rád zabojoval o medailu. Určite mi k sebavedomiu pomôže práve striebro z majstrovstiev Európy,” zhodnotil Marián Kuřeja na webe Slovenského paralympijského výboru. "Striebro Mariána Kuřeju je veľmi cenné, lebo konkurencia je z roka na rok vyššia. Na medailu je už potrebné hodiť 30 metrov, čo kedysi nebývalo. Majo potvrdil svoju stabilnú výkonnosť. Je dobre naštartovaný aj smerom k Tokiu. Na medailu bude na paralympiáde treba hodiť možno až 32 metrov. Popracujeme na technike, aby boli všetky pokusy platné, lebo každý môže rozhodnúť o konečnom výsledku,” uviedol reprezentačný tréner Vladimír Bezdíček.Okrem Kuřeju nastúpia na svoje súťaže v Bydgoszczi aj Július Hutka (F57) a Igor Brunner (F62), obaja v hode oštepom. Ako prvý sa zo Slovákov predstavil v rovnakej disciplíne Miroslav Čerešňa (F46) a osobným rekordom 27,11 m skončil na 5. mieste.