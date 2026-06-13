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13. júna 2026
Česi nebudú hrať futbal pre romantikov. Musia hroziť zo vzduchu a byť dotieraví – VIDEO
Tagy: MS 2026 vo futbale
Čo musia Česi urobiť, aby si v ďalších zápasoch na MS 2026 vo futbale pripísali body? Česká futbalová reprezentácia vstúpila do majstrovstiev sveta po 20 rokoch prehrou s Kórejskou republikou (1:2), ...
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13.6.2026 (SITA.sk) - Čo musia Česi urobiť, aby si v ďalších zápasoch na MS 2026 vo futbale pripísali body?
Česká futbalová reprezentácia vstúpila do majstrovstiev sveta po 20 rokoch prehrou s Kórejskou republikou (1:2), ktorá odštartovala úvahy o tom, na čo vlastne majú súčasní Česi na vrcholnej futbalovej scéne.
Prvý zápas ukázal, že majú svoje vlastné limity bez ohľadu na hru súpera.
Kórejčania, ktorým patrí v rebríčku FIFA o 15 miest vyššia priečka, im dali lekciu z čipernosti a vynaliezavosti, jedným slovom rýchlosti.
Kým ich súper hru neustále zrýchľoval a postupoval vpred, českí hráči ju spomaľovali s množstvom spätných prihrávok. Na druhej strane treba povedať, že Česi za stavu 1:1 strelili gól z centimetrového ofsajdu a mali aj stopercentnú šancu na vyrovnanie na 2:2. Lenže nakoniec o gól prehrali a do tabuľky A-skupiny si body nepripísali.
"Národný tím nebude na tomto šampionátu hrať futbal pre romantikov. Hráči si nebudú ťukať medzi sebou loptu nakrátko po zemi a nebudú sa o to ani snažiť. Budú však dotieraví, hryzaví a pre súpera až nechutní. To preto, že tréner Miroslav Koubek je pragmatik a vie, že s týmto tímom nebude mať na viac čas. Musí sa snažiť hroziť zo vzduchu, akonáhle to pôjde. To bude najúčinnejšia česká cesta ku gólom," napísal redaktor webu iDnes.cz priamo z Mexika.
Manažér českej reprezentácie Pavel Nedvěd ešte pred začiatkom MS fanúšikov upozornil:
"Naša hra sa vám možno nebude páčiť, ale občas treba pre výsledky obetovať krásu." Kapitán Ladislav Krejčí, autor jediného českého gólu proti Kórejčanom, doplnil: "Boli by sme šťastní, ak by sme súperov herne prevyšovali. Vieme však, v akej situácii sa ako národný tím nachádzame a aký je náš herný štýl."
Česi sa najbližšie predstavia vo štvrtok 18. júna proti Juhoafričanom. Hrať sa bude v americkej Atlante. A ak chcú Koubekovi zverenci uspieť, musia potvrdiť vyššie napísané - hroziť zo vzduchu, lebo ich najbližší súper má v zostave priemerne o 6 centimetrov nižších hráčov.
"To treba určite využiť, aby náš mexicko-americký sen opäť ožil. Hrať sa bude na klimatizovanom štadióne, čo by mohla byť drobná pomoc pre Čechov, lebo poludňajšie slnko páli v Amerike a Mexiku viac ako u nás doma," burcuje iDnes.cz.
Ak chcú byť Česi v ďalších dvoch zápasoch skupinovej fázy úspešní, musí sa prebudiť ich najlepší útočník. Patrick Schick mal v zápase proti Kórejskej republike iba 11 dotykov s loptou a len dvakrát sa jej dotkol v súperovej šestnástke bez strely na bránku.
On síce nie je typ, ktorý si zbieha po loptu do nižších priestorov, často trpezlivo čaká na správny moment na zakončenie, ale v tomto zápase reálne nebol. A to v 54 dueloch v národnom tíme útočník nemeckého Leverkusenu nastrieľal 26 gólov.
"Jedna zo zásadných otázok pre trénera pred zápasom proti JAR je tá, ako lepšie využiť Schicka. Lebo v súbojoch proti kórejským stopérom sa nepresadil," myslí si český autor. A druhá podstatná vec bude skvalitnenie defenzívy. Kórejčania mali veľa nábehov za obranu Česka, v ktorej boli veľké diery. Len kapitán Son Heung-min mal sám šesť striel na bránku a to odohral 69 minút.
"Zžívame sa s novou taktikou v obrannej hre, takže nervozita hráčov sa dá pochopiť. Kompaktnosť a nepriestupnosť smerom do našej bránky však nesmie chýbať a v našej hre chýbala. Toto musíme zmeniť," skonštatoval najlepší z českých obrancov a zároveň kapitán Krejčí.
Zdroj: SITA.sk - Česi nebudú hrať futbal pre romantikov. Musia hroziť zo vzduchu a byť dotieraví – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Česká futbalová reprezentácia vstúpila do majstrovstiev sveta po 20 rokoch prehrou s Kórejskou republikou (1:2), ktorá odštartovala úvahy o tom, na čo vlastne majú súčasní Česi na vrcholnej futbalovej scéne.
Prvý zápas ukázal, že majú svoje vlastné limity bez ohľadu na hru súpera.
Kórejčania, ktorým patrí v rebríčku FIFA o 15 miest vyššia priečka, im dali lekciu z čipernosti a vynaliezavosti, jedným slovom rýchlosti.
Rýchlejší Kórejčania
Kým ich súper hru neustále zrýchľoval a postupoval vpred, českí hráči ju spomaľovali s množstvom spätných prihrávok. Na druhej strane treba povedať, že Česi za stavu 1:1 strelili gól z centimetrového ofsajdu a mali aj stopercentnú šancu na vyrovnanie na 2:2. Lenže nakoniec o gól prehrali a do tabuľky A-skupiny si body nepripísali.
"Národný tím nebude na tomto šampionátu hrať futbal pre romantikov. Hráči si nebudú ťukať medzi sebou loptu nakrátko po zemi a nebudú sa o to ani snažiť. Budú však dotieraví, hryzaví a pre súpera až nechutní. To preto, že tréner Miroslav Koubek je pragmatik a vie, že s týmto tímom nebude mať na viac čas. Musí sa snažiť hroziť zo vzduchu, akonáhle to pôjde. To bude najúčinnejšia česká cesta ku gólom," napísal redaktor webu iDnes.cz priamo z Mexika.
Čo povedal Nedvěd?
Manažér českej reprezentácie Pavel Nedvěd ešte pred začiatkom MS fanúšikov upozornil:
"Naša hra sa vám možno nebude páčiť, ale občas treba pre výsledky obetovať krásu." Kapitán Ladislav Krejčí, autor jediného českého gólu proti Kórejčanom, doplnil: "Boli by sme šťastní, ak by sme súperov herne prevyšovali. Vieme však, v akej situácii sa ako národný tím nachádzame a aký je náš herný štýl."
Využiť výškovú prevahu
Česi sa najbližšie predstavia vo štvrtok 18. júna proti Juhoafričanom. Hrať sa bude v americkej Atlante. A ak chcú Koubekovi zverenci uspieť, musia potvrdiť vyššie napísané - hroziť zo vzduchu, lebo ich najbližší súper má v zostave priemerne o 6 centimetrov nižších hráčov.
"To treba určite využiť, aby náš mexicko-americký sen opäť ožil. Hrať sa bude na klimatizovanom štadióne, čo by mohla byť drobná pomoc pre Čechov, lebo poludňajšie slnko páli v Amerike a Mexiku viac ako u nás doma," burcuje iDnes.cz.
Schick sa musí zlepšiť
Ak chcú byť Česi v ďalších dvoch zápasoch skupinovej fázy úspešní, musí sa prebudiť ich najlepší útočník. Patrick Schick mal v zápase proti Kórejskej republike iba 11 dotykov s loptou a len dvakrát sa jej dotkol v súperovej šestnástke bez strely na bránku.
On síce nie je typ, ktorý si zbieha po loptu do nižších priestorov, často trpezlivo čaká na správny moment na zakončenie, ale v tomto zápase reálne nebol. A to v 54 dueloch v národnom tíme útočník nemeckého Leverkusenu nastrieľal 26 gólov.
"Jedna zo zásadných otázok pre trénera pred zápasom proti JAR je tá, ako lepšie využiť Schicka. Lebo v súbojoch proti kórejským stopérom sa nepresadil," myslí si český autor. A druhá podstatná vec bude skvalitnenie defenzívy. Kórejčania mali veľa nábehov za obranu Česka, v ktorej boli veľké diery. Len kapitán Son Heung-min mal sám šesť striel na bránku a to odohral 69 minút.
Kapitán burcuje
"Zžívame sa s novou taktikou v obrannej hre, takže nervozita hráčov sa dá pochopiť. Kompaktnosť a nepriestupnosť smerom do našej bránky však nesmie chýbať a v našej hre chýbala. Toto musíme zmeniť," skonštatoval najlepší z českých obrancov a zároveň kapitán Krejčí.
Zdroj: SITA.sk - Česi nebudú hrať futbal pre romantikov. Musia hroziť zo vzduchu a byť dotieraví – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS 2026 vo futbale
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