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13. júna 2026
Taliansky dôchodca uprednostnil najväčší tlak na MS s Brazíliou pred domácim pokojom s vnúčatami
Carlo Ancelotti sa po 32 rokoch predstaví na majstrovstvách sveta vo futbale ako tréner. Brazília vždy bola je a bude veľký favorit na zisk titulu majstra sveta vo futbale. Predurčuje ju k tomu nielen ...
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13.6.2026 (SITA.sk) - Carlo Ancelotti sa po 32 rokoch predstaví na majstrovstvách sveta vo futbale ako tréner.
Brazília vždy bola je a bude veľký favorit na zisk titulu majstra sveta vo futbale. Predurčuje ju k tomu nielen úspešná minulosť, ale aj obrovská fanúšikovská základňa, ktorá neberie nič iné ako postup do finále.
Brazílčanov by mal k šiestemu titulu majstra sveta a prvému po 24 rokoch priviesť charizmou a úspechmi oplývajúci taliansky tréner.
Carlo Ancelotti pred pár dňami oslávil 67. narodeniny, ale namiesto pokojného oddychu doma na záhrade s vnúčatami si zvolil vyše mesačný boj so stresom, tlakom a náladami fanúšikov na najväčšej futbalovej scéne sveta.
Keď predstúpil pred novinárov na štadióne MetLife v East Rutherforde v americkom New Jersey pred úvodným vystúpením svojho tímu proti Maroku, pôsobil ako tradične pokojným dojmom človeka, ktorý má všetko pod kontrolou.
"Pýtate sa, či mám strach z toho, že nebudeme úspešní? Strach je dôležitá súčasť života, pretože ak sa nebojíte a objaví sa lev, môžete si myslieť, že je to mačka. A to potom nemusí dobre dopadnúť. Sme však dobre pripravení a ja verím, že to s nami dopadne dobre," povedal Ancelotti podľa webovej verzie denníka Marca.
Ancelotti bol v roku 1994 asistentom Arriga Sacchiho, ktorý na svetovom šampionáte rovnako v USA priviedol Taliansko až do finále. Tam Taliani nešťastne prehrali s Brazíliou po strelách zo značky pokutového kopu.
Nepremenená penalta v podaní Roberta Baggia vtedy obletela celý svet niekoľkokrát. Tentoraz Ancelotti povedie Brazíliu a bude to pre neho nová výzva v kariére pretkanej mimoriadnymi úspechmi na klubovej úrovni na čele s piatimi víťaznými trofejami v Lige majstrov.
"Je to nová skúsenosť, zodpovednosť a vlastne niečo špeciálne reprezentovať futbalovú krajinu. Navyše nie obyčajnú krajinu, ale najúspešnejší národný tím histórie," doplnil.
Ancelotti tvrdí, že ak jeho hráči ukážu dve veci - zodpovednosť a úsilie strieľať góly - nemá dôvod sa obávať.
"Chceme byť aktívni a čo najviac hrať s loptou. Kontrola lopty a tým aj zápasu je dôležitý aspekt úspechu. Samozrejme, najdôležitejšie sú strelené a inkasované góly. Nesľubujem otvorený útočný futbal, lebo prídu aj chvíle, keď nás súper zatlačí a my budeme musieť ukázať súdržnosť a kompaktnosť vzadu. Dnešný futbal je už taký vyrovnaný, že ktorýkoľvek súper nám môže ublížiť," vravel charizmatický Talian.
Svoju poslednú vetu vzápätí otočil do opačnej polohy: "Pravda je aj to, že Brazília je mužstvo, ktoré môže konkurovať každému. Máme v tíme dostatok kvality a verím, že aj chcenia."
Na adresu prvého súpera, semifinalistu z MS 2022, Maroka ešte doplnil: "Je to veľmi dobre organizovaný tím s kvalitou v každom aspekte. Musíme odohrať kompletný zápas; nesmieme na nič zabudnúť. Musíme byť veľmi ostražití v obrane a využiť našu kvalitu v útoku. V modernom futbale neexistujú žiadne slabé tímy. Či už sú to šampióni alebo finalisti Afrického pohára národov, nechcem sa do toho púšťať, ale je to veľmi silný tím.“
Brazília má na MS 2026 niekoľko hviezdnych hráčov z najlepších európskych súťaží, ale nad všetkými sa vyníma Neymar. Aj keď vinou zranení a straty motivácie už v posledných dvoch rokoch jeho kariéra nemala vzostupný charakter, napriek tomu skúsenosťami a charizmou môže výrazne pomôcť Brazílii na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Ibaže je stále zranený a nevie sa, kedy nastúpi do zápasov.
"Jeho situácia je taká, že veľmi tvrdo pracuje na tom, aby sa čo najskôr vrátil. Dúfame, že sa bude môcť vrátiť s tímom už v ďalšom zápase na turnaji. Je to veľmi dôležitý hráč vďaka svojim skúsenostiam," načrtol Ancelotti.
Zdroj: SITA.sk - Taliansky dôchodca uprednostnil najväčší tlak na MS s Brazíliou pred domácim pokojom s vnúčatami © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazília vždy bola je a bude veľký favorit na zisk titulu majstra sveta vo futbale. Predurčuje ju k tomu nielen úspešná minulosť, ale aj obrovská fanúšikovská základňa, ktorá neberie nič iné ako postup do finále.
Brazílčanov by mal k šiestemu titulu majstra sveta a prvému po 24 rokoch priviesť charizmou a úspechmi oplývajúci taliansky tréner.
Carlo Ancelotti pred pár dňami oslávil 67. narodeniny, ale namiesto pokojného oddychu doma na záhrade s vnúčatami si zvolil vyše mesačný boj so stresom, tlakom a náladami fanúšikov na najväčšej futbalovej scéne sveta.
Ancelotti o strachu
Keď predstúpil pred novinárov na štadióne MetLife v East Rutherforde v americkom New Jersey pred úvodným vystúpením svojho tímu proti Maroku, pôsobil ako tradične pokojným dojmom človeka, ktorý má všetko pod kontrolou.
"Pýtate sa, či mám strach z toho, že nebudeme úspešní? Strach je dôležitá súčasť života, pretože ak sa nebojíte a objaví sa lev, môžete si myslieť, že je to mačka. A to potom nemusí dobre dopadnúť. Sme však dobre pripravení a ja verím, že to s nami dopadne dobre," povedal Ancelotti podľa webovej verzie denníka Marca.
Ancelotti na MS pred 32 rokmi
Ancelotti bol v roku 1994 asistentom Arriga Sacchiho, ktorý na svetovom šampionáte rovnako v USA priviedol Taliansko až do finále. Tam Taliani nešťastne prehrali s Brazíliou po strelách zo značky pokutového kopu.
Nepremenená penalta v podaní Roberta Baggia vtedy obletela celý svet niekoľkokrát. Tentoraz Ancelotti povedie Brazíliu a bude to pre neho nová výzva v kariére pretkanej mimoriadnymi úspechmi na klubovej úrovni na čele s piatimi víťaznými trofejami v Lige majstrov.
"Je to nová skúsenosť, zodpovednosť a vlastne niečo špeciálne reprezentovať futbalovú krajinu. Navyše nie obyčajnú krajinu, ale najúspešnejší národný tím histórie," doplnil.
Ancelotti o štýle hry
Ancelotti tvrdí, že ak jeho hráči ukážu dve veci - zodpovednosť a úsilie strieľať góly - nemá dôvod sa obávať.
"Chceme byť aktívni a čo najviac hrať s loptou. Kontrola lopty a tým aj zápasu je dôležitý aspekt úspechu. Samozrejme, najdôležitejšie sú strelené a inkasované góly. Nesľubujem otvorený útočný futbal, lebo prídu aj chvíle, keď nás súper zatlačí a my budeme musieť ukázať súdržnosť a kompaktnosť vzadu. Dnešný futbal je už taký vyrovnaný, že ktorýkoľvek súper nám môže ublížiť," vravel charizmatický Talian.
Ancelotti o Maroku
Svoju poslednú vetu vzápätí otočil do opačnej polohy: "Pravda je aj to, že Brazília je mužstvo, ktoré môže konkurovať každému. Máme v tíme dostatok kvality a verím, že aj chcenia."
Na adresu prvého súpera, semifinalistu z MS 2022, Maroka ešte doplnil: "Je to veľmi dobre organizovaný tím s kvalitou v každom aspekte. Musíme odohrať kompletný zápas; nesmieme na nič zabudnúť. Musíme byť veľmi ostražití v obrane a využiť našu kvalitu v útoku. V modernom futbale neexistujú žiadne slabé tímy. Či už sú to šampióni alebo finalisti Afrického pohára národov, nechcem sa do toho púšťať, ale je to veľmi silný tím.“
Ancelotti o Neymarovi
Brazília má na MS 2026 niekoľko hviezdnych hráčov z najlepších európskych súťaží, ale nad všetkými sa vyníma Neymar. Aj keď vinou zranení a straty motivácie už v posledných dvoch rokoch jeho kariéra nemala vzostupný charakter, napriek tomu skúsenosťami a charizmou môže výrazne pomôcť Brazílii na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Ibaže je stále zranený a nevie sa, kedy nastúpi do zápasov.
"Jeho situácia je taká, že veľmi tvrdo pracuje na tom, aby sa čo najskôr vrátil. Dúfame, že sa bude môcť vrátiť s tímom už v ďalšom zápase na turnaji. Je to veľmi dôležitý hráč vďaka svojim skúsenostiam," načrtol Ancelotti.
Zdroj: SITA.sk - Taliansky dôchodca uprednostnil najväčší tlak na MS s Brazíliou pred domácim pokojom s vnúčatami © SITA Všetky práva vyhradené.
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