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 24hod.sk    Šport

12. júna 2026

Obrovská tragédia. Mladý hokejista sa nechtiac zastrelil, jeho starý otec nezvládol tlak a spáchal samovraždu


Tagy: Kariéra Rodina Samovražda Tragédia Úmrtie

Jegor Jadykin bol odchovancom hokejovej akadémie Salavatu Ufa. Len 21-ročný ruský hokejista Jegor Jadykin zomrel pred poľovačkou so svojím starým otcom. Oznámil to jeho klub Noriľsk na sociálnych ...



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12.6.2026 (SITA.sk) - Jegor Jadykin bol odchovancom hokejovej akadémie Salavatu Ufa.


Len 21-ročný ruský hokejista Jegor Jadykin zomrel pred poľovačkou so svojím starým otcom. Oznámil to jeho klub Noriľsk na sociálnych sieťach.

Muži sa spolu viezli a v istej chvíli športovec siahol po brokovnici, ktorá bola na prednom sedadle, a zrejme stlačil spúšť, padol výstrel a ten zasiahol mladíka do tváre a na mieste zomrel.

Tragédiu neprežil ani jeho starý otec, ktorý na rodinnej chate spáchal samovraždu. Predtým ešte poslal rodine hlasovú správu. Informoval o tom web ria.ru.

Úspešná kariéra


"Jegor bol muž s veľkým M. Ako každému inému, ani jemu nie vždy všetko vyšlo, ale vždy sa snažil a chcel byť silnejší. Tím bol vždy pre neho prvoradý," uviedol tréner Noriľsku Sergej Golubovič.

Jadykin bol odchovancom hokejovej akadémie Salavatu Ufa. Od roku 2021 hral v MHL, ale pravidelne nastupoval aj v MHL. Práve tam pôsobí spomenutý Noriľsk.

Za klub odohral 46 zápasov, strelil dva góly a pridal dve asistencie. Jadykin je dvojnásobným juniorským majstrom Ruska a v MHL získal striebro v sezóne 2022/23 a dve bronzové medaily v sezónach 2021/22 a 2024/25.


Zdroj: SITA.sk - Obrovská tragédia. Mladý hokejista sa nechtiac zastrelil, jeho starý otec nezvládol tlak a spáchal samovraždu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Rodina Samovražda Tragédia Úmrtie
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