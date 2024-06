Desivé štatistiky, opatrnosť a nedostatočný ofenzívny prejav. Angličania sú na ME vo futbale pod paľbou kritiky

Prepracovaná taktika

V tíme chýba rovnováha

Pôsobenie anglických hráčov na ME

27.6.2024 (SITA.sk) - Futbalisti Anglicka sa s piatimi bodmi stali víťazmi C-skupiny na ME vo futbale a ich tréner Gareth Southgate povedal, že všetko podriadili tomu, aby sa v osemfinále vyhli kvalitnejšiemu súperovi. Po stredajšom finále v E a F-skupine na ME v Nemecku je jasné, že súpermi Angličanov budú Slováci.Portál BBC Sport k tomu napísal: "Slováci majú svoju kvalitu, ale máme proti nim pozitívnu bilanciu. V šiestich zápasoch nezdolali Angličanov ani raz, bolo z toho päť anglických víťazstiev a jedna remíza. Tá sa však zrodila na majstrovstvách Európy v roku 2016. Potom prišli dve víťazstvá v kvalifikácii o postup na MS 2018. Na Slovensku sme zvíťazili 1:0 a v Londýne 2:1. Prvá voľba Slovákov na brankárskom poste je Martin Dúbravka , ktorý roky pôsobí v Premier League Newcastle United ."Anglicko relatívne hladko vyhralo svoju skupinu, ale prišlo o body po remízach s Dánskom (1:1) a Slovinskom (0:0) a viacerí domáci experti vyčítajú tímu Garetha Southgatea príliš prepracovanú taktiku a nedostatočný ofenzívny prejav. A štatistiky im dávajú za pravdu.V indexe xG, ktorý meria kvalitu utvorených streleckých príležitostí, Angličania s hodnotením 2,26 obsadili až 19. miesto z 24 účastníkov ME 2024. Celkový počet streleckých pokusov (29) v pomere k streleným gólom (2) s percentom využitia 6,9 ich radí na sedemnástu priečku. Ofenzívne štatistiky teda hovoria o tom, že obhajcovia finále spred troch rokov nepatria medzi 16 najlepších tímov ME."Štatistiky sú dosť desivé, pokiaľ ide o Anglicko a vytváranie šancí. Keď sa pozriete na talent, ktorý máme na pozíciách vpredu, o ktorých sme si všetci mysleli, že to bude jedna z našich silných stránok na turnaji, tak tí hráči vlastne ešte poriadne nevystrelili na bránku,.Môžeme sa výrazne zlepšiť a aj budeme musieť," skonštatoval Alan Shearer v podcaste The Rest is Football.Ďalší niekdajší skvelý reprezentant Anglicka Gary Lineker ešte pritvrdil: "Vážne sa obávam o to, čo nám prinesie v ďalších zápasoch trénerom stanovená taktika. Phil Foden je jeden z najlepších hráčov s číslom 10 vo svetovom futbale a na turnaji to nie je vidieť. Myslím si, že v tíme chýba rovnováha. Je zvláštne, že na ľavej strane nehrá niekto, kto by tam mal hrať. Myslel som si, že proti Slovinsku budeme hrať s vysokým napádaním, agresívne a odvážne. Aj som videl na hráčoch náznaky iskry. Gareth Southgate sa však rozhodol hrať inak."Ďalší bývalý reprezentant Danny Murphy si myslí, že intenzita hry a systém musia vychádzať od trénera, ktorý musí veriť svojim hráčom."Musí im dať pocit slobody a viery v ich sily. Odkaz trénera musí byť silný," cituje BBC Murphyho.Bývalý dlhoročný hráč FC Liverpool či Fulhamu odpovedal aj na otázku, prečo anglickí hráči pôsobia na ME horšie ako vo svojich kluboch počas sezóny."Máme veľa hráčov v popredných kluboch ako Arsenal. Manchester City či Jude Bellingham Reale Madrid . Títo všetci hrávajú počas sezóny prakticky stále útočne vo vysokom tempe a s veľkou energiou, lebo sú to ťahúni, na ktorých sa ich kluby spoliehajú. Systém hry anglickej reprezentácie je však opatrnejší, hráčom to až tak nevyhovuje, vytráca sa súdržnosť a potom aj kvalita hry. Hrajú tak, ako keby neverili v to, čo robia."