Česi zverejnili nomináciu hokejistov na olympiádu v Pekingu, je v nej aj Krejčí a po rokoch sa vracia Červenka

Extraligu zastupujú štyria hráči

Štvrtá Červenkova olympiáda

Druhý raz bez hráčov z NHL

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - V 24-člennej nominácii trénera českej hokejovej reprezentácie Filipa Pešána na zimné olympijské hry do Pekingu chýba najproduktívnejší hráč domácej najvyššej súťaže Filip Chlapík (HC Sparta Praha) ako aj ďalší produktívny útočník Milan Gulaš (HC Motor České Budějovice), ktorý ovládol kanadské bodovanie na predvianočnom turnaji Channel One Cup v Moskve.Českú extraligu zastupujú iba obranca Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec) a traja útočníci - dlhoročný hráč Bostonu v NHL David Krejčí (HC Olomouc) a dvaja hokejisti Sparty Praha Vladimír Sobotka a Michal Řepík.V nominácii nechýbajú aj bratia Hynek a Tomáš Zohornovci zo švédskeho Oskarshamnu. Informoval o tom portál iDnes.cz.Sedem nominovaných hráčov si zahralo aj pred štyrmi rokmi na ZOH v kórejskom Pjongčangu, kde Česi rovnako bez hráčov z NHL skončili na štvrtom mieste.Sú nimi brankár Patrik Bartošák, obrancovia Tomáš Kundrátek a Vojtěch Mozík a útočníci Jan Kovář, Michal Řepík, Tomáš Zohorna a Roman Červenka.Tridsaťšesťročný Červenka z Rapperswillu je druhý najproduktívnejší hráč švajčiarskej National League a do národného tímu ČR sa vracia prvýkrát od roku 2018.V Pekingu ho čaká štvrtý turnaj pod piatimi farebnými kruhmi, viac ich má z Čechov na konte len legendárny Jaromír Jágr - päť."Roman bude patriť k našim lídrom. Je to náš najskúsenejší hráč a podáva dlhodobo stabilné výkony," uviedol generálny manažér českej reprezentácie Petr Nedvěd na adresu v tejto sezóne 43-bodového Červenku."Naša hra bude ušitá jemu na mieru. Bude hrať v presilovkovej formácii na mieste, odkiaľ dáva najviac gólov. Navyše on je aj mimo ľadu pravá ruka trénerov, veľmi sa teším na spoluprácu s ním," podotkol tréner Filip Pešán a k nominácii na ZOH ešte dodal: "Do nášho prvého zápasu zostáva ešte mesiac, dovtedy ešte môžu nastať rôzne zmeny. Chlapík, Gulaš či Jašek sú súčasťou širšej nominácie, ak by sa niečo muselo meniť."V Pekingu sa len po druhý raz od roku 1998 bude hrať bez hráčov z najkvalitnejšej súťaže sveta NHL.Pôvodnú dohodu medzi NHL, NHLPA a IIHF zhatila zhoršujúca sa situácia s koronavírusom, ktorá zasiahla na prelome rokov nepríjemne aj NHL.Viaceré jej zápasy sa budú musieť dohrávať práve počas februára, keď mala byť pôvodne naplánovaná prestávka s vystúpením najlepších hráčov sveta na ZOH.