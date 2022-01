Petra Vlhová má za sebou debut na dlhých lyžiach. Bola to taká tréningová jazda, vraví kráľovná slalomu

Zamerala sa na slalom a obrák

V tíme panuje pokojná atmosféra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Sezóna zjazdových lyžiarok sa už prehupla do druhej polovice a Petra Vlhová ešte len teraz zažila debut na dlhých lyžiach.Slalomová kráľovná doterajšej časti olympijskej zimy sa v rakúskom Zauchensee predstavila v prvom meranom tréningu pred sobotným zjazdom a do cieľa prišla na 35. mieste s mankom vyše tri a pol sekundy na najrýchlejšiu Nemku Kiru Weidleovú.Bol to Vlhovej prvý dotyk s rýchlostnou disciplínou v sezóne 2021/2022, v ktorej sa doteraz výlučne zameriavala na slalom a obrovský slalom."Pocity sú celkom dobré. Bola to taká tréningová jazda, pretože veľmi dlho som nestála na týchto lyžiach. Potrebovala som získať istotu. Pochopiť, aké sú podmienky a sneh,” vyjadrila sa Petra Vlhová v rozhovore pre portál šport.sk."Trať je veľmi pekná a sneh naozaj dobrý. Nie je to až také ťažké,” dodala k parametrom trate.Dvadsaťšesťročná Liptáčka sa do Zauchensee presunula zo Schladmingu, kde druhým miestom spečatila celkový slalomový triumf vo Svetovom pohári.Splnila tým prvý zo svojich tohtosezónnych cieľov a zdvihla si sebavedomie pred blížiacimi sa ZOH v Pekingu. Odrazilo sa to na pokojnej atmosfére v tíme, kde je šéftrénerom Švajčiar Mauro Pini."Som veľmi dobre naladená. Všetko to opadlo a teraz si užívam, že môžem byť na dlhých lyžiach,” dodala na záver Vlhová pre Šport.sk."Súťažný víkend v zjazde a super G v Zauchensee berieme ako akési rozjazdenie a aklimatizáciu na rýchlosť pred olympiádou. Malý cieľ v podobe glóbusu za slalom sme už splnili, ale stále sme len v polovici schodov v tejto sezóne. Teraz pôjdeme po ten veľký cieľ," uviedol ešte pred odchodom do Zauchensee jeden z Vlhovej trénerov Matej Gemza.Najlepšie svetové zjazdárky v Zauchensee čaká v piatok druhý tréning, v sobotu o 10.45 h už ostrý štart zjazdu a v nedeľu od 11.30 super-G.