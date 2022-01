Lyžiari sa obávajú nákazy koronavírusom pred ZOH v Pekingu, Kilde sa vyhýba Shiffrinovej a rodine

Kilde trávi najviac času sám so sebou

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Všadeprítomnú nákazu koronavírusom už v tejto lyžiarskej sezóne na vlastnej koži pocítili aj zvučné mená alpských svahov ako Mikaela Shiffrinová, Lara Gutová-Behramiová či Katharina Liensbergerová.Tri týždne pred začiatkom zimných olympijských hier v Pekingu naďalej stúpa počet infikovaných lyžiarov, a tí zatiaľ negatívni vrátane Slovenky Petry Vlhovej sa oprávnene obávajú, že po prípadnom pozitívnom teste prídu o vrchol štvorročného súťažného obdobia."Za seba poviem, že začínam byť poriadne nervózny. Pozitívny výsledok testu by mohol mať obrovské následky a vážne ohroziť naše olympijské sny. Je preto dôležité urobiť všetko pre to, aby sme sa nevystavili riziku nákazy. Všetko ostatné je príliš nebezpečné,“ povedal rakúsky zjazdár Max Franz na webe orf.at."S chorobami je to vo všeobecnosti náročné, ale teraz s koronavírusom ešte náročnejšie. Dbám na to, aby som mal čo najčastejšie prekrytú tvár a dodržiaval potrebné odstupy pri kontaktoch s inými ľuďmi," uviedol Nór Aleksander Aamodt Kilde, obhajca veľkého glóbusu vo Svetovom pohári.Líder hodnotenia v super G Kilde dodal, že sa už dlhší čas nestretáva s rodinou ani priateľkou Mikaelou Shiffrinovou. "Tam je to dané aj rozličným programom našich pretekov počas sezóny, ale určite platí, že v týchto dňoch pred zimnými olympijskými hrami trávim najviac času sám so sebou," podotkol.Mužský Svetový pohár momentálne pokračuje na ikonickom mieste vo švajčiarskom Wengene, kde sú pomerne benevolentné pravidlá ochrany voči koronavírusu. Preteky najlepších svetových zjazdárov môžu sledovať diváci a dokonca sú plánované aj verejné vyhlasovania výsledkov za prítomnosti fanúšikov."Pre mňa je ťažké si to v dnešnej dobe vôbec predstaviť. Príde tam množstvo ľudí, ktorí budú natlačení na malom priestranstve. My športovci musíme mať všetci negatívne výsledky testov, ale čo tí diváci, ktorí tam prídu?" pýta sa švajčiarsky zjazdár Beat Feuz.Špecifikom Wengenu je aj zlá dostupnosť pretekov. Jediná možnosť, ako sa tam dostať, je úzkorozchodná ozubnicová železnica Wengernalp, ktorá spája švajčiarske horské obce Lauterbrunnen, Wengen a Grindelwald. "Ľudia tam bývajú natlačení a vôbec to nie je ideálne. Najlepšie je zabezpečiť si vlastné kupé," dodal Feuz.Vo Wengene vo štvrtok odjazdili prvé zo štyroch plánovaných pretekov a víťazom super G sa stal domáci favorit Marco Odermatt. Líder celkového poradia Svetového pohára prerušil víťaznú sériu Nóra Aleksandra Aamodta Kildeho v tejto druhej najrýchlejšej disciplíne, zdolal ho o 23 stotín sekundy. Tretí skončil Rakúšan Matthias Mayer (+0,58). Lídrom hodnotenia super G zostal Kilde.