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27. októbra 2026
Česká a slovenská vláda sa opäť stretnú 10. novembra na Slovensku
Tagy: česko-slovenské vzťahy Československo Český premiér proruské aktivity slovenský premiér Spoločné rokovanie vlád SR a ČR
Premiéri odhalili v Prahe sochu česko-slovenského priateľstva. Fica počas návštevy sprevádzal protest odporcov jeho politiky. Ďalšie spoločné rokovanie
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27.10.2026 (SITA.sk) - Premiéri odhalili v Prahe sochu česko-slovenského priateľstva. Fica počas návštevy sprevádzal protest odporcov jeho politiky.
„Chceme spoločne riešiť konkrétne problémy a hľadať príležitosti, z ktorých budú mať prospech naši občania. Teším sa na ďalšie spoločné rokovanie našich vlád 10. novembra,“ vyhlásil Babiš.
Obaja premiéri v záhrade Strakovej akadémie, sídla českej vlády, odhalili sochu česko-slovenského priateľstva Medzi nami od Vladimíra Durbáka.
Dielo znázorňuje územia oboch krajín spojené podávajúcimi sa rukami. Na slávnosti sa zúčastnili aj ministri zahraničných vecí oboch štátov.
Ceremoniálu predchádzal protest približne desiatich ľudí s ukrajinskou vlajkou. Demonštranti spoza plota pískali, skandovali heslá proti Ficovi a jeho vzťahom s Ruskom a hlukom motorov narúšali podujatie. Dvakrát tiež hlasno pustili sovietsku pieseň Kaťuša.
Fico pri príležitosti výročia vzniku Československa pripomenul spoločnú históriu a zdôraznil, že po rozdelení štátu v roku 1993 obe krajiny ukázali svetu, ako sa pokojne rozísť a naďalej spolupracovať.
V súčasnej ropnej kríze a pri rastúcich vojenských hrozbách považuje vzájomnú spoluprácu za mimoriadne dôležitú.
Spoločné rokovania vlád obnovil Babišov kabinet po tom, ako ich predchádzajúca vláda Petra Fialu prerušila pre zahraničnopolitické nezhody. Prvé zasadnutie po trojročnej prestávke sa uskutočnilo v marci na zámku Nová Horka v ČR.
Zdroj: SITA.sk - Česká a slovenská vláda sa opäť stretnú 10. novembra na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Ďalšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády sa uskutoční 10. novembra na Slovensku. Kabinety vyhodnotia plnenie memoranda o prehĺbenej medzivládnej spolupráci a prerokujú ďalšie spoločné kroky.
Oznámil to v utorok český premiér Andrej Babiš počas stretnutia so slovenským predsedom vlády Robertom Ficom v Prahe, informoval portál Novinky.cz.
„Chceme spoločne riešiť konkrétne problémy a hľadať príležitosti, z ktorých budú mať prospech naši občania. Teším sa na ďalšie spoločné rokovanie našich vlád 10. novembra,“ vyhlásil Babiš.
Ficova proruská politika
Obaja premiéri v záhrade Strakovej akadémie, sídla českej vlády, odhalili sochu česko-slovenského priateľstva Medzi nami od Vladimíra Durbáka.
Dielo znázorňuje územia oboch krajín spojené podávajúcimi sa rukami. Na slávnosti sa zúčastnili aj ministri zahraničných vecí oboch štátov.
Ceremoniálu predchádzal protest približne desiatich ľudí s ukrajinskou vlajkou. Demonštranti spoza plota pískali, skandovali heslá proti Ficovi a jeho vzťahom s Ruskom a hlukom motorov narúšali podujatie. Dvakrát tiež hlasno pustili sovietsku pieseň Kaťuša.
Nezhody za Fialu
Fico pri príležitosti výročia vzniku Československa pripomenul spoločnú históriu a zdôraznil, že po rozdelení štátu v roku 1993 obe krajiny ukázali svetu, ako sa pokojne rozísť a naďalej spolupracovať.
V súčasnej ropnej kríze a pri rastúcich vojenských hrozbách považuje vzájomnú spoluprácu za mimoriadne dôležitú.
Spoločné rokovania vlád obnovil Babišov kabinet po tom, ako ich predchádzajúca vláda Petra Fialu prerušila pre zahraničnopolitické nezhody. Prvé zasadnutie po trojročnej prestávke sa uskutočnilo v marci na zámku Nová Horka v ČR.
Zdroj: SITA.sk - Česká a slovenská vláda sa opäť stretnú 10. novembra na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: česko-slovenské vzťahy Československo Český premiér proruské aktivity slovenský premiér Spoločné rokovanie vlád SR a ČR
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