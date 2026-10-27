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27. októbra 2026

Zakladateľ spoločnosti ByteDance Čang I-ming sa opäť stal najbohatším človekom v Číne


Tagy: Najbohatší ľudia Umelá inteligencia

Čína má v súčasnosti 1 176 miliardárov - o 155 viac než pred rokom a o 176 viac než Spojené štáty. Miliardár Čang I-ming sa opäť stal najbohatším človekom v Číne, napísal portál EuroNews. ...



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china_rich_list_07768 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Čína má v súčasnosti 1 176 miliardárov – o 155 viac než pred rokom a o 176 viac než Spojené štáty.


Miliardár Čang I-ming sa opäť stal najbohatším človekom v Číne, napísal portál EuroNews. Jeho majetok v hodnote 89,4 miliardy eur narástol vďaka umelej inteligencii (AI) v čase, keď čínsky technologický sektor zažíva rozmach, zatiaľ čo tradičné odvetvia zápasia s ťažkosťami.

Zakladateľ spoločnosti ByteDance – materskej firmy platformy TikTok – Čang I-ming sa vrátil na pozíciu najbohatšieho Číňana, k čomu prispela expanzia jeho spoločnosti v oblasti umelej inteligencie. Čang obsadil prvú priečku v rebríčku najbohatších ľudí podľa správy Hurun Report. Jeho majetok dosiahol 100 miliárd dolárov (89,4 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 43 %.

Podľa Ruperta Hoogewerfa, predsedu spoločnosti Hurun, je tento nárast „takmer celý zásluhou umelej inteligencie“. „Umelá inteligencia je v tomto rebríčku najvýznamnejším zdrojom bohatstva: 160 ľudí uvedených v zozname Hurun – teda každý desiaty – dnes zarába práve vďaka umelej inteligencii,“ dodal.

Výskumný inštitút Hurun, ktorý tento rebríček zostavuje každoročne už od roku 1999, identifikoval rekordných 1 529 jednotlivcov s majetkom presahujúcim päť miliárd jüanov (645 miliónov eur), čo je o 6,6 % viac než v minulom roku. Čína má v súčasnosti 1 176 miliardárov – o 155 viac než pred rokom a o 176 viac než Spojené štáty. Toto číslo je však stále o niečo nižšie než historické maximum z roku 2021, kedy ich bolo 1 185.

„Tohtoročné zisky boli rozdelené nerovnomerne – podnikatelia v oblasti umelej inteligencie, polovodičov a robotiky zaznamenali výrazný rast, zatiaľ čo majetok tých, ktorí pôsobia v sektore spotrebného tovaru, nehnuteľností či tradičnej výroby, sa zmenšil. Ide o takzvanú dvojrýchlostnú ekonomiku,“ uviedol Hoogewerf.


Zdroj: SITA.sk - Zakladateľ spoločnosti ByteDance Čang I-ming sa opäť stal najbohatším človekom v Číne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Najbohatší ľudia Umelá inteligencia
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