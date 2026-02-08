|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 8.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zoja
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. februára 2026
Češka Maděrová získala zlato v paralelnom obrovskom slalome, Ledeckej sen o hetriku sa rozplynul
Česká snoubordistka Zuzana Maděrová sa stala olympijskou víťazkou v paralelnom obrovskom slalome žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na svahu v Livigne si vo finále suverénne poradila s ...
Zdieľať
8.2.2026 (SITA.sk) - Česká snoubordistka Zuzana Maděrová sa stala olympijskou víťazkou v paralelnom obrovskom slalome žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na svahu v Livigne si vo finále suverénne poradila s Rakúšankou Sabine Payerovou, ktorú zdolala o 0,83 sekundy. Bronzovú medailu získala Talianka Lucia Dalmassová.
Dvadsaťdvaročná Maděrová mala finálovú jazdu od začiatku pod kontrolou, zatiaľ čo Payerová urobila chyby v strednej časti trate a nedokázala zmazať stratu. Pre český snoubording ide o cenný úspech v disciplíne, ktorá čelí neistej budúcnosti v olympijskom programe.
Obhajkyňa zlata Ester Ledecká vypadla už vo štvrťfinále, čím prišla o šancu stať sa prvou snoubordistkou s tromi po sebe idúcimi olympijskými titulmi. Tridsaťročná Češka síce vyhrala kvalifikáciu a bez problémov postúpila do osemfinále, ale vo štvrťfinálovom súboji s Payerovou urobila chybu hneď v hornej časti trate a nakoniec prehrala tesným rozdielom 0,06 sekundy.
Zdroj: SITA.sk - Češka Maděrová získala zlato v paralelnom obrovskom slalome, Ledeckej sen o hetriku sa rozplynul © SITA Všetky práva vyhradené.
>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Dvadsaťdvaročná Maděrová mala finálovú jazdu od začiatku pod kontrolou, zatiaľ čo Payerová urobila chyby v strednej časti trate a nedokázala zmazať stratu. Pre český snoubording ide o cenný úspech v disciplíne, ktorá čelí neistej budúcnosti v olympijskom programe.
Obhajkyňa zlata Ester Ledecká vypadla už vo štvrťfinále, čím prišla o šancu stať sa prvou snoubordistkou s tromi po sebe idúcimi olympijskými titulmi. Tridsaťročná Češka síce vyhrala kvalifikáciu a bez problémov postúpila do osemfinále, ale vo štvrťfinálovom súboji s Payerovou urobila chybu hneď v hornej časti trate a nakoniec prehrala tesným rozdielom 0,06 sekundy.
Zdroj: SITA.sk - Češka Maděrová získala zlato v paralelnom obrovskom slalome, Ledeckej sen o hetriku sa rozplynul © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Izraelským bobistom počas prípravy na olympiádu vykradli byt. Zmizli kufre, oblečenie aj pasy
Izraelským bobistom počas prípravy na olympiádu vykradli byt. Zmizli kufre, oblečenie aj pasy