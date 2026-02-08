Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zoja
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. februára 2026

Češka Maděrová získala zlato v paralelnom obrovskom slalome, Ledeckej sen o hetriku sa rozplynul


Tagy: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

Česká snoubordistka Zuzana Maděrová sa stala olympijskou víťazkou v paralelnom obrovskom slalome žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na svahu v Livigne si vo finále suverénne poradila s ...



Zdieľať
maderova 676x451 8.2.2026 (SITA.sk) - Česká snoubordistka Zuzana Maděrová sa stala olympijskou víťazkou v paralelnom obrovskom slalome žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na svahu v Livigne si vo finále suverénne poradila s Rakúšankou Sabine Payerovou, ktorú zdolala o 0,83 sekundy. Bronzovú medailu získala Talianka Lucia Dalmassová.

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026


Dvadsaťdvaročná Maděrová mala finálovú jazdu od začiatku pod kontrolou, zatiaľ čo Payerová urobila chyby v strednej časti trate a nedokázala zmazať stratu. Pre český snoubording ide o cenný úspech v disciplíne, ktorá čelí neistej budúcnosti v olympijskom programe.

Obhajkyňa zlata Ester Ledecká vypadla už vo štvrťfinále, čím prišla o šancu stať sa prvou snoubordistkou s tromi po sebe idúcimi olympijskými titulmi. Tridsaťročná Češka síce vyhrala kvalifikáciu a bez problémov postúpila do osemfinále, ale vo štvrťfinálovom súboji s Payerovou urobila chybu hneď v hornej časti trate a nakoniec prehrala tesným rozdielom 0,06 sekundy.


Zdroj: SITA.sk - Češka Maděrová získala zlato v paralelnom obrovskom slalome, Ledeckej sen o hetriku sa rozplynul © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Izraelským bobistom počas prípravy na olympiádu vykradli byt. Zmizli kufre, oblečenie aj pasy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 