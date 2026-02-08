|
Nedeľa 8.2.2026
Meniny má Zoja
08. februára 2026
Izraelským bobistom počas prípravy na olympiádu vykradli byt. Zmizli kufre, oblečenie aj pasy
Izraelský bobový tím sa počas prípravy na svoje vystúpenie na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo stal obeťou krádeže. Neznámi páchatelia vykradli Izraelčanom ubytovanie a odniesli osobné ...
Zdieľať
8.2.2026 (SITA.sk) - Izraelský bobový tím sa počas prípravy na svoje vystúpenie na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo stal obeťou krádeže. Neznámi páchatelia vykradli Izraelčanom ubytovanie a odniesli osobné veci aj cestovné doklady.
Pilot tímu AJ Edelman napísal na sociálnej sieti X, že počas tréningu sa niekto vlámal do bytu, z ktorého zmizli kufre, oblečenie, športové vybavenie aj pasy. Hodnota ukradnutých vecí podľa neho dosahuje tisíce dolárov.
„Je to hrubé porušenie súkromia, ale chalani sa dnes aj napriek tomu vrátili späť k tréningu,“ uviedol Edelman. Izraelský tím čaká prvá olympijská súťaž 16. februára.
Zatiaľ nie je jasné, v ktorej krajine k incidentu došlo. Talianske médiá však uviedli, že krádež sa nestala na území Talianska. Na jednej z fotografií zverejnených Edelmanom však v izbe bola vidieť mapa Prahy.
Hovorca Medzinárodného olympijského výboru Mark Adams potvrdil, že incident sa odohral mimo oficiálnej olympijskej zóny. „Najdôležitejšie je povedať, že tím podporujeme a urobíme všetko, čo bude potrebné. Ak budú potrebovať pomoc, určite ju dostanú,“ poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Izraelským bobistom počas prípravy na olympiádu vykradli byt. Zmizli kufre, oblečenie aj pasy © SITA Všetky práva vyhradené.
