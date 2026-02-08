Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Šport

08. februára 2026

Skiatlon mužov ovládol favorizovaný Nór Klaebo, slovenský reprezentant Hinds skončil na 60. priečke


Tagy: Beh na lyžiach Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026 Nórsky favorit Johannes Hösflot ...



klaebo 676x451 8.2.2026 (SITA.sk) -

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026




Nórsky favorit Johannes Hösflot Klaebo sa stal víťazom nedeľňajšieho skiatlonu mužov na 20 kilometrov na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na trati vo Val di Fiemme sa o olympijskom šampiónovi rozhodlo až v cieľovej rovinke.

Klaebo zvíťazil v čase 46:11,0 min. Druhým, kto preťal cieľovú pásku, bol Francúz Mathis Desloges s mankom dvoch sekúnd. Tretí bol ďalší Nór Martin Löwström Nyenget, ktorý za Klaebom zaostal o 2,1 sekundy.


Kým Klaebo oslavoval svoju šiestu zlatú olympijskú medailu a celkovo ôsmy cenný kov, pomerne dlho po pretekoch nebolo jasné, či si oslavy bude môcť vychutnať aj Desloges. Francúz totiž dostal žlté napomenutie za to, že sa počas jedného z okruhov ocitol v nesprávnom pruhu a hrozila mu diskvalifikácia. Nakoniec však zostal v platnosti výsledok, ktorý sa zrodil na trati. Rus Savelij Korostelev, ktorý v Taliansku súťaží ako neutrálny športovec, po 4. mieste v nedeľňajších pretekoch povedal, že nepodá protest proti výsledkom, a pre web yle.fi podotkol, že „sám takmer spadol do rovnakej pasce počas tréningu“.


Súčasťou pretekov bol tiež slovenský reprezentant Peter Hinds. Dvadsaťtriročný bežec na lyžiach nakoniec obsadil 60. priečku. Do cieľa prišiel v čase 53:44,7 min, viac ako sedem minút po Klaebovi.


Zdroj: SITA.sk - Skiatlon mužov ovládol favorizovaný Nór Klaebo, slovenský reprezentant Hinds skončil na 60. priečke © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Beh na lyžiach Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
<< predchádzajúci článok
Češka Maděrová získala zlato v paralelnom obrovskom slalome, Ledeckej sen o hetriku sa rozplynul

