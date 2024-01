Slovenskí biatlonisti predviedli v Pjongčangu výborné výkony, Sklenárik bral bronz (foto)

Sklenárik bral bronz

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Garguláková pokazila streľbu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.1.2024 (SITA.sk) - Hneď v úvodný deň IV. zimných olympijských hier mládeže v kórejskom Kangwone zažilo Slovensko medailovú radosť. V biatlonových individuálnych pretekoch na 12,5 km získal Markus Sklenárik bronz. Ďalší biatlonista Michal Adamov obsadil 10. pozíciu.V biatlonovom areáli Alpensia v Pjongčangu predviedli slovenskí biatlonisti výborné výkony. Pretekalo sa v silnom snežení, na teplomeri bol jeden stupeň pod nulou. Na štarte bolo 100 biatlonistov.Markus Sklenárik výborne strieľal aj bežal. Na prvej "ležke" síce netrafil hneď prvý terč, ale potom už ďalších devätnásť v pretekoch vybielil. Keďže k tomu pridal aj kvalitný beh, výsledkom bola bronzová priečka. Za víťazným Francúzom Antoninom Guyom zaostal o 1:16,3 min. Druhý skončil Nór Storm Veitsle (+40,3 s)."Je to najväčší úspech mojej kariéry. Už ráno som tušil, že dosiahnem dobrý výsledok. Medaila však prekvapila aj mňa. Prvýkrát sa mi stalo, že som netrafil prvý terč. Našťastie som potom už mieril presne,“ povedal v prvej reakcii Markus Sklenárik na webe olympic.sk.Michal Adamov predviedol na 12,5 km trati piaty najrýchlejší bežecký čas, ale šesť chybných výstrelov ho odsunulo na 10. pozíciu. Mrzela ho najmä posledná stojka, na ktorej trikrát netrafil terč a pripravil sa o medailovú priečku. Tretí slovenský zástupca Sebastián Belicaj skončil so štyrmi chybami a odstupom 4:52 min na 27. pozícii.Nasledovníčky Anastasie Kuzminovej Paulíny Fialkovej v biatlonovom areáli Alpensia v Pjongčangu na ich výsledky zo ZOH 2018 v prvých individuálnych pretekoch na 10 km nenadviazali. V hustom snežení sa Alžbeta Garguláková pripravila o umiestenie do 10. miesta chybami na strelnici, na poslednej stojke netrafila tri terče. Celkovo sedem netrafených terčov znamenalo 245 sekúnd navyše k bežeckému času a konečné 22. miesto."Bežecky som išla veľmi dobre, ale pokazila som streľbu. Trať síce bola na konci už dosť rozbitá a kašovitá, musím však pochváliť servismanov za lyže. Išli mi dobre. Trénerka Natália Otčenášová ma dobre pripravuje na streľbu, neviem, prečo som ju takto pokazila,“ hovorila smutným hlasom Alžbeta Garguláková, ktorá si chce chuť napraviť v utorňajších rýchlostných pretekoch na 6 km.O svojich kvalitách v tejto disciplíne presvedčila aj vlani na zimnom EYOF vo Friuli Venezia Giulia. "Mám natrénované, preto verím v dobrý výsledok. Šprint mám aj radšej ako individuálne preteky,“ priznala biatlonová nádej.