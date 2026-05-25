Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Česká polícia zadržala ruského metropolitu Ilariona pre podozrenie z drogového deliktu
Ruský pravoslávny duchovný tvrdí, že ide o provokáciu. Polícia zatiaľ nikoho neobvinila a vypočúva dve zadržané osoby.
Česká polícia v nedeľu zadržala v stredočeskej Unhošti ruského emeritného metropolitu Ilariona pre podozrenie z držby drog. Informoval o tom portál Novinky.cz s odvolaním sa na príspevok zverejnený na duchovného telegramovom účte.
Biela látka
Podľa zverejnených informácií bol Ilarion zadržaný po odchode z pravoslávneho Chrámu svätých apoštolov Petra a Pavla v Karlových Varoch. Polícia údajne v kufri jeho auta našla štyri malé nádoby s bielou látkou.
Hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová potvrdila, že polícia konala na základe anonymného podnetu upozorňujúceho na prevoz omamných a psychotropných látok.
Štátne zastupiteľstvo v Kladne uviedlo, že zatiaľ nebol nikto obvinený. „Dnes prebiehajú výsluchy dvoch zadržaných osôb. Potom policajný orgán rozhodne,“ povedal prokurátor Petr Dluhoš.
Čistá provokácia
Ilarion podľa príspevku na Telegrame odmieta akúkoľvek spojitosť s drogami a celý incident označil za provokáciu. Zároveň sa sťažoval na údajne neštandardný postup polície pri prehliadke vozidla.
Metropolita Ilarion sa do Karlových Varov presťahoval koncom roka 2024 po tom, čo ho Svätá synoda penzionovala v súvislosti s kritikou jeho životného štýlu nezlučiteľného so statusom mnícha.
Zdroj: SITA.sk - Česká polícia zadržala ruského metropolitu Ilariona pre podozrenie z drogového deliktu © SITA Všetky práva vyhradené.
