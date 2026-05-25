Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Nový zákon má zjednotiť pravidlá pre kontrolórov miest, obcí a krajov, ide na pripomienkovanie
Postavenie hlavných kontrolórov v súčasnosti upravujú zákon o obecnom zriadení aj zákon o samosprávnych krajoch.
Ministerstvo vnútra (MV) SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o hlavných kontrolóroch, mal by zjednotiť a zmodernizovať pravidlá pre výkon kontrolnej činnosti v samospráve. Zvýšiť by sa mala aj odbornosť a transparentnosť výkonu tejto funkcie.
„Hlavný kontrolór musí byť zárukou zodpovedných, kvalitných a zákonných rozhodnutí miest, obcí aj samosprávnych krajov. Preto prichádzame so zákonom, podľa ktorého je kontrolór odborný, profesionálny a dokážu sa naňho spoľahnúť volené orgány obce aj zamestnanci úradov,“ uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Chcú jeden samostatný zákon
Postavenie hlavných kontrolórov v súčasnosti upravujú zákon o obecnom zriadení aj zákon o samosprávnych krajoch. Ministerstvo chce jeden samostatný zákon, ktorý by zjednotil procesné pravidlá, odstránil legislatívnu roztrieštenosť, a tiež posilnil právnu istotu pri výkone kontroly. Na návrhu sa podieľali všetky tri združenia hlavných kontrolórov, založený je aj na aplikačnej praxi a detailnej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Návrhom chce predkladateľ zaviesť nové kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie hlavného kontrolóra, okrem iného aj odbornú spôsobilosť či povinnú prax v oblasti kontroly. V prípade obcí by mal mať kontrolór ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, prípadne úplné stredné vzdelanie. Potrebná by mala byť aj prax najmenej päť rokov. Pre vyššie územné celky by mal zákon zaviesť podmienku ukončenia vysokoškolského vzdelania 1. alebo 2. stupňa, s praxou najmenej päť rokov.
Odbornú spôsobilosť by hlavní kontrolóri mali po novom preukazovať osvedčením, platným dva roky od jeho vydania. Zaviesť by sa tiež mala povinnosť pravidelného odborného vzdelávania, a to v rozsahu najmenej 10 hodín ročne. V prípade nesplnenia tejto povinnosti by mohlo hlavnému kontrolórovi hroziť odvolanie.
„Navrhujeme aj sprísnenie pravidiel nezlučiteľnosti funkcií a zavedenie limitov pracovných úväzkov. Hlavný kontrolór bude môcť vykonávať kontrolnú činnosť najviac pre 10 obcí, aby mal reálny časový priestor na dôslednú revíziu hospodárenia a nebol len formálnym menom na papieri. Celkový rozsah jeho pracovného času nesmie byť menej ako 4 hodiny a viac ako 60 hodín týždenne vo všetkých zamestnaniach,“ spresnil Kaliňák.
Centrálny zoznam aj viac kompetencií
Vzniknúť by mohol aj centrálny zoznam hlavných kontrolórov, ktorý bude viesť a na svojom webovom sídle zverejňovať MV SR. Zaviesť by sa mal aj inštitút zastupovania hlavného kontrolóra, teda ak bude funkcia hlavného kontrolóra neobsadená, prípadne jeho neprítomnosť presiahne dva mesiace, samosprávy budú musieť zriadiť dočasnú komisiu, kde aspoň jeden z členov bude musieť spĺňať požadované vzdelanie na výkon funkcie.
Návrh by mal priniesť aj rozšírenie kontrolných oprávnení hlavných kontrolórov. Kontrolované by po novom mali byť aj neziskové organizácie založené samosprávou, a tiež právnické osoby s majetkovou účasťou samosprávy vo výške najmenej 25 percent.
„Vytvárame model, podľa ktorého hlavní kontrolóri budú garantovať, že sú kvalitne pripravení robiť kontrolnú činnosť najlepšie, ako vedia. Nebude to iba funkcia preto, lebo zákon káže. Bude to pozícia preto, lebo samospráve pomáha,“ uzavrel Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Nový zákon má zjednotiť pravidlá pre kontrolórov miest, obcí a krajov, ide na pripomienkovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko a Ukrajina posilňujú spoluprácu v archívnictve, podpísali memorandum o porozumení
Česká polícia zadržala ruského metropolitu Ilariona pre podozrenie z drogového deliktu
