Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Ľudskoprávna koalícia sa zastala ombudsmana Dobrovodského a jeho kolegov čeliacich vyhrážkam
Podľa Ľudskoprávnej koalície je neprijateľné, aby právne argumenty a výkon kompetencií viedli k zastrašovaniu alebo vyhrážkam. Útoky na ombudsmana prekračujú všetky medze.
25.5.2026 (SITA.sk) - Podľa Ľudskoprávnej koalície je neprijateľné, aby právne argumenty a výkon kompetencií viedli k zastrašovaniu alebo vyhrážkam.
Útoky na ombudsmana prekračujú všetky medze. Ľudskoprávna koalícia sa postavila za verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského. Ľudskoprávne organizácie vyjadrili Dobrovodskému a zamestnancom Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP) plnú podporu.
„Už niekoľko dní čelia útokom, vyhrážkam a nenávistným prejavom zo strany jednotlivcov aj časti verejnosti, a to aj v nadväznosti na vyjadrenia niektorých vládnych predstaviteľov. Preto vyzývame politikov, aby sa zdržali vyjadrení, ktoré spochybňujú legitímny výkon právomocí verejného ochrancu práv alebo prispievajú k nepriateľstvu voči nezávislým ľudskoprávnym inštitúciám,“ píše sa v stanovisku, ktoré podpísalo 20 predstaviteľov organizácií a združení vrátanie Amnesty International Slovensko, Iniciatívy Inakosť, združenia Saplinq, eduRoma či Možnosť voľby.
Vo svojom stanovisku pripomenuli, že ombudsman využil svoju ústavnú právomoc obrátiť sa na Ústavný súd SR vo veci registrácie cirkví. Podľa Ľudskoprávnej koalície je neprijateľné, aby právne argumenty a výkon kompetencií viedli k zastrašovaniu alebo vyhrážkam.
„Verejný ochranca práv zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane práv a slobôd všetkých ľudí na Slovensku vrátane ľudí patriacich k menšinám alebo skupinám, ktoré majú sťažený prístup k ochrane svojich práv a čelia diskriminácii a predsudkom. Obrana rovnosti pred zákonom, slobody prejavu, slobody vierovyznania a ochrana pred diskrimináciou predstavujú základný pilier právneho štátu a sú jadrom činnosti kancelárie,“ zdôraznili ľudskoprávne organizácie.
To, čo je podľa nich obzvlášť znepokojujúce je, keď k takejto eskalácii prispievajú verejní predstavitelia šíriaci nepravdivé, neodložené či manipulatívne tvrdenia. Ľudskoprávna koalícia podotkla, že predstavitelia verejnej moci majú povinnosť chrániť princípy rovnosti a nediskriminácie, ne vytvárať atmosféru, v ktorej sa človek obáva vykonávať svoje ústavné kompetencie a brániť ľudské práva.
„Ich konanie je o to nebezpečnejšie a bezohľadnejšie, že na rozdiel od nich verejný ochranca práv, a už vôbec nie ľudia z jeho úradu nepožívajú žiadny typ formálnej ochrany: nemajú ochranku, prispôsobené vozidlá ani chránené kancelárie,“ upozornili organizácie.
Zároveň vyzvali orgány činné v trestnom konaní, aby dôsledne prešetrili všetky vyhrážky voči zamestnancom KVOP. Vládnych predstaviteľov zase vyzvali, aby rešpektovali nezávislosť a ústavou dané kompetencie. Súčasne žiadajú, aby sa zdržali vyjadrení, ktoré spochybňujú legitímny výkon právomocí KVOP alebo prispievajú k nepriateľstvo voči konkrétnym ľuďom.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v sobotu 23. mája informoval, že požiadal Policajný zbor o ochranu pracovného prostredia svojich kolegýň a kolegov. Dôvodom je vlna nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok od konkrétnych fyzických osôb, ktorá sa zdvihla voči ombudsmanovi a KVOP po výrokoch verejných predstaviteľov o tom, že chce „islamizovať Slovensko“. Tieto výroky súvisia s Dobrovodského podaním na Ústavný súd SR, ktoré sa týkalo podmienok registrácie cirkví. „Išlo pritom o podanie, ktorým som reagoval na podnet starokatolíkov na Slovensku,” podotkol ombudsman na sociálnej sieti.
Dobrovodský súčasne prízvukoval, že ako verejný ochranca práv vykonáva svoje ústavné právomoci nezávisle, v súlade s Ústavou SR a zákonmi. Podľa jeho slov to nie je útok iba na konkrétnych ľudí, ale aj na nezávislosť ľudskoprávnej inštitúcie, na princíp deľby moci a v konečnom dôsledku aj na samotný právny štát na Slovensku. „Demokratická spoločnosť nemôže fungovať tam, kde sa právne argumenty nahrádzajú zastrašovaním a vyhrážkami,” uzavrel Dobrovodský.
Výzva vládnym predstaviteľom
„Už niekoľko dní čelia útokom, vyhrážkam a nenávistným prejavom zo strany jednotlivcov aj časti verejnosti, a to aj v nadväznosti na vyjadrenia niektorých vládnych predstaviteľov. Preto vyzývame politikov, aby sa zdržali vyjadrení, ktoré spochybňujú legitímny výkon právomocí verejného ochrancu práv alebo prispievajú k nepriateľstvu voči nezávislým ľudskoprávnym inštitúciám," píše sa v stanovisku, ktoré podpísalo 20 predstaviteľov organizácií a združení vrátanie Amnesty International Slovensko, Iniciatívy Inakosť, združenia Saplinq, eduRoma či Možnosť voľby.
Vo svojom stanovisku pripomenuli, že ombudsman využil svoju ústavnú právomoc obrátiť sa na Ústavný súd SR vo veci registrácie cirkví. Podľa Ľudskoprávnej koalície je neprijateľné, aby právne argumenty a výkon kompetencií viedli k zastrašovaniu alebo vyhrážkam.
Výzva vládnym predstaviteľom
„Verejný ochranca práv zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane práv a slobôd všetkých ľudí na Slovensku vrátane ľudí patriacich k menšinám alebo skupinám, ktoré majú sťažený prístup k ochrane svojich práv a čelia diskriminácii a predsudkom. Obrana rovnosti pred zákonom, slobody prejavu, slobody vierovyznania a ochrana pred diskrimináciou predstavujú základný pilier právneho štátu a sú jadrom činnosti kancelárie,“ zdôraznili ľudskoprávne organizácie.
To, čo je podľa nich obzvlášť znepokojujúce je, keď k takejto eskalácii prispievajú verejní predstavitelia šíriaci nepravdivé, neodložené či manipulatívne tvrdenia. Ľudskoprávna koalícia podotkla, že predstavitelia verejnej moci majú povinnosť chrániť princípy rovnosti a nediskriminácie, ne vytvárať atmosféru, v ktorej sa človek obáva vykonávať svoje ústavné kompetencie a brániť ľudské práva.
„Ich konanie je o to nebezpečnejšie a bezohľadnejšie, že na rozdiel od nich verejný ochranca práv, a už vôbec nie ľudia z jeho úradu nepožívajú žiadny typ formálnej ochrany: nemajú ochranku, prispôsobené vozidlá ani chránené kancelárie,“ upozornili organizácie.
Zároveň vyzvali orgány činné v trestnom konaní, aby dôsledne prešetrili všetky vyhrážky voči zamestnancom KVOP. Vládnych predstaviteľov zase vyzvali, aby rešpektovali nezávislosť a ústavou dané kompetencie. Súčasne žiadajú, aby sa zdržali vyjadrení, ktoré spochybňujú legitímny výkon právomocí KVOP alebo prispievajú k nepriateľstvo voči konkrétnym ľuďom.
Islamizácia Slovenska?
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v sobotu 23. mája informoval, že požiadal Policajný zbor o ochranu pracovného prostredia svojich kolegýň a kolegov. Dôvodom je vlna nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok od konkrétnych fyzických osôb, ktorá sa zdvihla voči ombudsmanovi a KVOP po výrokoch verejných predstaviteľov o tom, že chce „islamizovať Slovensko“. Tieto výroky súvisia s Dobrovodského podaním na Ústavný súd SR, ktoré sa týkalo podmienok registrácie cirkví. „Išlo pritom o podanie, ktorým som reagoval na podnet starokatolíkov na Slovensku,” podotkol ombudsman na sociálnej sieti.
Dobrovodský súčasne prízvukoval, že ako verejný ochranca práv vykonáva svoje ústavné právomoci nezávisle, v súlade s Ústavou SR a zákonmi. Podľa jeho slov to nie je útok iba na konkrétnych ľudí, ale aj na nezávislosť ľudskoprávnej inštitúcie, na princíp deľby moci a v konečnom dôsledku aj na samotný právny štát na Slovensku. „Demokratická spoločnosť nemôže fungovať tam, kde sa právne argumenty nahrádzajú zastrašovaním a vyhrážkami,” uzavrel Dobrovodský.
Zdroj: SITA.sk - Ľudskoprávna koalícia sa zastala ombudsmana Dobrovodského a jeho kolegov čeliacich vyhrážkam © SITA Všetky práva vyhradené.
Česká polícia zadržala ruského metropolitu Ilariona pre podozrenie z drogového deliktu
Progresívci chcú odvolávať Tarabu z funkcie, podľa Stohlovej je „minister výhovoriek a klamstiev“
