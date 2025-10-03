Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

03. októbra 2025

Česká strana Sloboda a priama demokracia minula tisíce dolárov na reklamy na Meta bez povinných označení


Česká krajne pravicová strana Sloboda a priama demokracia (SPD) minula v prepočte tisíce dolárov za online reklamy na platformách



czech_republic_election_preview_51967 2cab4abd569c474f99426ff0152e2f56 1 676x451 3.10.2025 (SITA.sk) - Česká krajne pravicová strana Sloboda a priama demokracia (SPD) minula v prepočte tisíce dolárov za online reklamy na platformách Meta bez potrebných označení, ktoré by uvádzali, kto reklamu financoval. Vyplýva to zo správy americkej factcheckingovej organizácie Sunlight Project zverejnenej v piatok, keď sa v Česku začali dvojdňové parlamentné voľby.

Reklamy bez povinných označení


SPD, ktorú vedie podnikateľ Tomio Okamura, má podľa prieskumov podporu približne 12 percent voličov. Podľa správy strana v období od apríla 2019 do 24. septembra 2025 minula na reklamy na Meta celkovo 344 282 dolárov, z čoho 11 490 dolárov išlo na reklamy bez povinných označení.

„Ide o znepokojujúci prípad zneužitia existujúcich pravidiel,“ uvádza správa, ktorá zároveň poukazuje, že SPD minula viac ako desaťnásobok sumy v porovnaní s reklamami bez označení, ktoré mali strany bývalého premiéra Andreja Babiša a súčasného premiéra Petra Fialu.

SPD zatiaľ ešte nereagovala


Autor správy Benjamin Shultz pre AFP uviedol, že „existuje množstvo dôvodov“, prečo niektorí inzerenti nezverejňujú úplné označenia, no v „zlovestnejších prípadoch“ to môže byť snaha skryť financovanie nenávistných, nepravdivých alebo provokatívnych kampaní. Meta Ad Library neobsahuje podrobnosti o konkrétnych reklamách ani ich dosahu, no podľa Shultza by reklamy v hodnote približne 10-tisíc eur mohli potenciálne osloviť až viac ako milión ľudí.

SPD na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie k správe zatiaľ nereagovala. Správa zároveň vyzvala Metu, aby „niesla zodpovednosť za umožnenie tejto úrovne nepriehľadnosti, ktorá jasne porušuje jej podmienky služby a európske právo“. Meta zatiaľ tiež nereagovala na žiadosť o komentár.

Správa prichádza v čase, keď Meta v proteste proti novým pravidlám, ktoré sa snažia o zvýšenie transparentnosti, zakázala politickú reklamu na svojich platformách v Európskej únii. Majiteľ Facebooku a Instagramu označil nové pravidlá, ktoré v EÚ nadobudnú účinnosť 10. októbra, za „nefunkčné“.


Zdroj: SITA.sk - Česká strana Sloboda a priama demokracia minula tisíce dolárov na reklamy na Meta bez povinných označení © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý český premiér Český premiér Parlamentné voľby v Česku politická reklama SPD Sloboda a priama demokracia
