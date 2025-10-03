Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 3.10.2025
 Meniny má Stela
 24hod.sk    Z domova

03. októbra 2025

Ministerstvo vnútra upozorňuje občanov v prihraničných oblastiach na testovanie varovného systému v Rakúsku


Ministerstvo vnútra SR upozorňuje občanov žijúcich v prihraničnej oblasti so susedným Rakúskom, že v sobotu 4. októbra medzi 12:00 a 13:00 sa v Rakúsku ...



gettyimages 1130664476 676x451 3.10.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR upozorňuje občanov žijúcich v prihraničnej oblasti so susedným Rakúskom, že v sobotu 4. októbra medzi 12:00 a 13:00 sa v Rakúsku uskutoční celoštátne testovanie varovného systému. V rámci testovania bude vykonaná hlasná skúška sirén na celom území Rakúska a zároveň aj celoštátna skúška systému založeného na technológii Cell Broadcast, ktorý umožňuje zasielanie varovných správ priamo na mobilné telefóny.


Text varovnej správy sa po prijatí automaticky zobrazí na displeji telefónu. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že slovenskí občania, ktorých mobilné telefóny budú v čase testovania pripojené na sieť rakúskeho mobilného operátora, môžu tieto testovacie varovné správy tiež obdržať.

„Táto situácia môže nastať na území Slovenska v blízkosti rakúskej hranice, resp. v dosahu bázových staníc rakúskeho operátora,“ uvádza rezort vnútra. Testovacie správy by mali byť jasne označené ako testovacie, aby nedošlo k zámene s reálnym varovaním.

Ministerstvo vnútra SR týmto spôsobom zabezpečuje informovanosť občanov o plánovaných testoch, ktoré sú súčasťou prípravy na efektívne varovanie obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra upozorňuje občanov v prihraničných oblastiach na testovanie varovného systému v Rakúsku © SITA Všetky práva vyhradené.

