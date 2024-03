Česká vláda vyčíta Slovensku odkláňanie sa od základných hodnôt Únie aj „okázalé priateľstvo“ s Lavrovom

Základné hodnoty Európskej únie

Stopercentná zhoda

Nevhodné okázalé priateľstvo

7.3.2024 (SITA.sk) - Česká vláda sa jednomyseľne zhodla na prerušení medzivládnych konzultácií so Slovenskom, pretože v súčasnej dobe nemá vôľu posilňovať nadštandardné vzťahy s Bratislavou. V relácii českej televízie Udalosti, komentáre to uviedol minister pre európske záležitosti Martin Dvořák Slovensko sa podľa neho odkláňa od základných únijných hodnôt a sú to práve Česi, kto by mal vyslať tamojšej vláde jasný odkaz. Udržiavať iné komunikačné kanály otvorené je podľa Dvořáka nutné. Podľa Dvořáka bolo "príjemným prekvapením", keď český premiér Petr Fiala navrhol diskutovať o tejto záležitosti.„Rozhodnutie bolo jednoznačné, jeden člen vlády za druhým sa vyjadroval v tom zmysle, že v situácii, keď sa Slovensko jednoznačne odkláňa od základných hodnôt a princípov, na ktorých stojí celá Európska únia a jej jednota, tak skrátka treba na to politickým spôsobom reagovať,“ myslí si minister.Zdôraznil, že Česko chce naďalej udržiavať otvorené komunikačné kanály, teda pravidelné konzultácie a kontakty, so slovenskými partnermi, ale spoločné zasadnutie oboch vlád sú nadštandardnou vecou a vzťahy oboch krajín podľa českej vlády momentálne nemožno považovať za nadštandardné.„Zhoda bola stopercentná, všetci sme sa zhodli na tom, že nie je vhodná chvíľa, aby sme nejakým manifestačným spôsobom deklarovali našu spoluprácu na najvyššej úrovni a legitimizovali to, čo v tejto chvíli Slovensko predvádza,“ konštatoval Dvořák.Česko podľa neho reaguje na niekoľko krokov slovenskej diplomacie a vlády z ostatného obdobia, či už to bolo kontroverzné vyjadrenie Fica v rámci druhého výročia vypuknutia vojny na Ukrajine , alebo stretnutie slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom „S takými ľuďmi nie je vhodné sa stretávať a dávať najavo okázalé priateľstvo, pretože sú to z nášho pohľadu ľudia, ktorí sa zúčastňujú na vojnových zločinoch,“ upozornil Dvořák.„Som presvedčený, že Česi majú k Slovákom stále najbližšie z celej Európy a že to môžeme byť práve my, ktorí môžeme byť občas prenášačmi odkazov, ktorí budú tlmočiť Slovákom väčšinové stanovisko Európskej únie. A k tomu treba komunikačné kanály udržiavať,“ skonštatoval Dvořák.