Babiš obvinil Fialu z ničenia česko-slovenských vzťahov. To, že niekto hovorí o mieri, neznamená, že podporuje Rusko, skonštatoval

„Toto je medzinárodná politika, nie detské ihrisko“

Stretnutie s Lavrovom

7.3.2024 (SITA.sk) - Zrušenie spoločných rokovaní vlád Česka a Slovenska je ničenie vzájomných vzťahov medzi krajinami. Na stredajšie rozhodnutie vlády Petra Fialu takto reagoval líder českého opozičného hnutia ANO Andrej Babiš . Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.„Česko-slovenské vzťahy narušil (Igor) Matovič , Fiala ich teraz ničí úplne. Toto je medzinárodná politika, nie detské ihrisko,“ vyjadril sa niekdajší český premiér s tým, že vláda sa nemá správať ako malé dieťa.„Ak s krokmi slovenskej vlády nesúhlasí, o to skôr má s ňou rokovať a presviedčať ju o zmene pozície. V prípade Slovenska, s ktorým nás vždy spájali mimoriadne silné a dobré vzťahy, to platí dvojnásobne. Hovorí sa tomu diplomacia,“ dodal.Rozhodnutie českej vlády je reakciou na rétoriku kabinetu Roberta Fica , ktorá podľa nej nahráva Rusku. Fiala sa vyjadril, že „nie je možné zastierať výrazné rozdiely v kľúčových témach zahraničnej politiky“.Jedným z impulzov za rozhodnutím je aj stretnutie slovenského ministra zahraničia Juraja Blanára s jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom v Turecku. Fico na to reagoval so slovami, že česká vláda podporuje vojnu na Ukrajine, zatiaľ čo slovenská hovorí o mieri.Fialova vláda by podľa Babiša nemala každého, kto chce mier na Ukrajine, považovať za spojenca ruského vodcu Vladimira Putina . „To, že niekto hovorí o mieri, neznamená, že podporuje Rusko. Práve naopak,“ vyhlásil.