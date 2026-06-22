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22. júna 2026
Česká vláda vyradila prezidenta Pavla z delegácie na samit NATO, Česko povedie v Ankare Babiš
Prezident zvažuje kompetenčnú žalobu, podľa premiéra ide o praktické rozhodnutie a spor je zbytočný. Česká vláda v pondelok rozhodla, že prezident
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Česká vláda v pondelok rozhodla, že prezident Petr Pavel nebude súčasťou delegácie na júlovom samite NATO v tureckej Ankare.
Českú delegáciu povedie premiér Andrej Babiš, ktorého budú sprevádzať minister zahraničných vecí Petr Macinka a minister obrany Jaromír Zůna, píše portál iDNES.cz.
Kompetenčná žaloba
Rozhodnutie prichádza napriek tomu, že prezident Pavel opakovane avizoval možnosť podať kompetenčnú žalobu na Ústavný súd, ak mu vláda účasť na samite neumožní. Tvrdí, že nejde o samotnú cestu do Ankary, ale o zachovanie ústavných právomocí hlavy štátu.
„Dôvody, ktoré nás viedli k tomu, aby delegácia mala toto zloženie, sú čisto praktické. Tento samit bude vzhľadom na situáciu vo svete pre Českú republiku mimoriadne dôležitý,“ povedal po rokovaní vlády premiér Babiš.
Zároveň odmietol, že by kabinet zasahoval do právomocí prezidenta. „Kompetenčná žaloba by nebola dobrá a bola by zbytočná,“ uviedol s tým, že Pavel počas pôsobenia jeho vlády absolvoval už dvanásť zahraničných ciest.
Pomsta za Turka
Spor medzi prezidentom a vládou sa vyostruje už od jej vzniku. Minister zahraničných vecí Macinka dlhodobo odmieta, aby Pavel zastupoval Česko na samite NATO, pričom napätie medzi oboma tábormi pretrváva aj pre skorší spor okolo nemenovania Filipa Turka za člena vlády. Prezident zatiaľ neoznámil, či sa na Ústavný súd skutočne obráti.
Zdroj: SITA.sk - Česká vláda vyradila prezidenta Pavla z delegácie na samit NATO, Česko povedie v Ankare Babiš © SITA Všetky práva vyhradené.
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