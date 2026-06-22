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22. júna 2026
Zomrel bývalý šéf Fedu Alan Greenspan, ktorý dve desaťročia formoval americkú ekonomiku
Legendárny centrálny bankár viedol Federálny rezervný systém takmer 19 rokov, neskôr čelil kritike za podcenenie rizík pred finančnou krízou. Vo veku 100 rokov zomrel ...
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Vo veku 100 rokov zomrel bývalý predseda Federálneho rezervného systému (Fed) Alan Greenspan, ktorý takmer dve desaťročia patril k najvplyvnejším osobnostiam svetovej ekonomiky. Podľa amerických médií podľahol komplikáciám spojeným s Parkinsonovou chorobou.
„Alan dnes ráno zomrel u nás doma vo veku 100 rokov na komplikácie Parkinsonovej choroby,“ uviedla vo vyhlásení jeho manželka Andrea Mitchellová, dlhoročná korešpondentka televízie NBC News.
Už za Reagana
Greenspan stál na čele americkej centrálnej banky v rokoch 1987 až 2006. Počas svojho pôsobenia spolupracoval so štyrmi prezidentmi – Ronaldom Reaganom, Georgeom H. W. Bushom, Billom Clintonom a Georgeom W. Bushom.
Bol považovaný za architekta obdobia silného hospodárskeho rastu, nízkej inflácie a technologického rozmachu v 90. rokoch minulého storočia. Vďaka svojmu vplyvu na finančné trhy si vyslúžil prezývku „Maestro“.
Krízu nezvládol
Po vypuknutí globálnej finančnej krízy v roku 2008 sa však stal terčom kritiky za to, že počas výkonu funkcie dostatočne nereguloval finančný sektor a podcenil riziká spojené s hypotekárnym trhom a zložitými finančnými produktmi.
Pred americkým Kongresom neskôr priznal, že jeho dlhoročná viera v schopnosť finančných trhov regulovať sa bez vonkajšieho zásahu bola chybná.
Greenspan bol pôvodne ekonóm a poradca viacerých amerických prezidentov ešte pred nástupom do čela Fedu.
Vyhľadávaný komentátor
Po odchode z funkcie zostal vyhľadávaným komentátorom hospodárskeho vývoja a autorom odborných publikácií.
Napriek neskoršej kritike zostáva jednou z najvýznamnejších osobností v dejinách modernej menovej politiky Spojených štátov.
„Bol to veľký človek, ktorý desaťročia pomáhal formovať americkú ekonomiku za prezidentov oboch politických strán, no zároveň vždy úprimne priznal aj svoje chyby,“ uviedla jeho manželka.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel bývalý šéf Fedu Alan Greenspan, ktorý dve desaťročia formoval americkú ekonomiku © SITA Všetky práva vyhradené.
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