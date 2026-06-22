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22. júna 2026
ÚBOK rozbil organizovanú skupinu obchodujúcu s drogami, pri akcii Urus zasahovalo 170 policajtov – FOTO
Zadržali desať osôb, z čoho deväť je Slovákov a jedna osoba je zo Spojeného kráľovstva. Protizločinecká jednotka
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22.6.2026 (SITA.sk) - Zadržali desať osôb, z čoho deväť je Slovákov a jedna osoba je zo Spojeného kráľovstva.
Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) vykonala jednu z najrozsiahlejších akcií. Podieľalo sa na nej 170 policajtov a výsledkom je desať zadržaných a deväť obvinených osôb.
Akcia s krycím názvom Urus bola namierená proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru. ÚBOK proti skupine udrel súčasne na viacerých miestach na Slovensku. Policajti vykonali šesť domových prehliadok a jednu prehliadku iných priestorov. Zadržali desať osôb, z čoho deväť je Slovákov a jedna osoba je zo Spojeného kráľovstva.
Na základe dôkazov obvinili deväť občanov SR zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zároveň z obzvlášť závažného zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami.
„Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania mala zločinecká skupina pôsobiť najmenej od prvej polovice roka 2025. Jej členovia vytvorili sofistikovaný spôsob fungovania s presne rozdelenými úlohami, využívali konšpiračné spôsoby komunikácie, zabezpečené logistické zázemie a rozsiahlu medzinárodnú sieť kontaktov. Ich činnosť zasahovala územie Slovenskej republiky, Belgicka, Holandska, Spojeného kráľovstva, Spojených arabských emirátov, ako aj ďalších štátov Európy," priblížila polícia.
Doterajšie vyšetrovanie preukázalo rozsiahle obchodovanie s kokaínom, ketamínom MDMA, hašišom a extázou. Objem prepravovaných a distribuovaných omamných a psychotropných látok podľa slov polície presiahol niekoľko ton.
„Väčšina zásielok smerovala na územie Spojeného kráľovstva, kde boli drogy distribuované prostredníctvom prepracovaného logistického systému. Významná časť drog, predovšetkým kokaínu, bola dovážaná aj na územie SR, odkiaľ smerovala k ďalším odberateľom," priblížili policajti a doplnili, že zdokumentovali aj viacero medzinárodných transportov, za ktoré členovia skupiny získavali finančný prospech v státisícoch eur.
Polícia mala zabezpečené tak kvalitné dôkazy, že sa niektoré osoby rozhodli spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Informácie od nich podľa polície už prinášajú nové poznatky, ktoré významne prispievajú k odkrývaniu ďalšej trestnej činnosti a tiež k identifikácii ďalších osôb, ktoré sa podieľali na tejto trestnej činnosti. Počas akcie policajti zaistili veci, ktoré nasvedčujú aj páchaniu násilnej trestnej činnosti. Jej preverovanie je predmetom vyšetrovania.
„Nie všetky osoby podozrivé z účasti na činnosti zločineckej skupiny sa podarilo zadržať. Po ďalších členoch skupiny polícia intenzívne pátra a vykonáva ďalšie opatrenia smerujúce k ich vypátraniu a zadržaniu," informovalo Prezídium Policajného zboru.
Polícia podotkla, že význam prípadu presiahol hranice SR. O realizáciu akcie Urus prejavil totiž mimoriadny záujem európsky policajný úrad Europol so sídlom v Haagu. Súčasne požiadal aj o možnosť byť prítomný pri vykonávaní realizačných úkonov. Vyšetrovanie prípadu tak naďalej pokračuje a polícia bude o jeho vývoji priebežne informovať.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK rozbil organizovanú skupinu obchodujúcu s drogami, pri akcii Urus zasahovalo 170 policajtov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) vykonala jednu z najrozsiahlejších akcií. Podieľalo sa na nej 170 policajtov a výsledkom je desať zadržaných a deväť obvinených osôb.
Akcia s krycím názvom Urus bola namierená proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru. ÚBOK proti skupine udrel súčasne na viacerých miestach na Slovensku. Policajti vykonali šesť domových prehliadok a jednu prehliadku iných priestorov. Zadržali desať osôb, z čoho deväť je Slovákov a jedna osoba je zo Spojeného kráľovstva.
Medzinárodná sieť
Na základe dôkazov obvinili deväť občanov SR zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zároveň z obzvlášť závažného zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami.
„Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania mala zločinecká skupina pôsobiť najmenej od prvej polovice roka 2025. Jej členovia vytvorili sofistikovaný spôsob fungovania s presne rozdelenými úlohami, využívali konšpiračné spôsoby komunikácie, zabezpečené logistické zázemie a rozsiahlu medzinárodnú sieť kontaktov. Ich činnosť zasahovala územie Slovenskej republiky, Belgicka, Holandska, Spojeného kráľovstva, Spojených arabských emirátov, ako aj ďalších štátov Európy," priblížila polícia.
Rozsiahle obchodovanie
Doterajšie vyšetrovanie preukázalo rozsiahle obchodovanie s kokaínom, ketamínom MDMA, hašišom a extázou. Objem prepravovaných a distribuovaných omamných a psychotropných látok podľa slov polície presiahol niekoľko ton.
„Väčšina zásielok smerovala na územie Spojeného kráľovstva, kde boli drogy distribuované prostredníctvom prepracovaného logistického systému. Významná časť drog, predovšetkým kokaínu, bola dovážaná aj na územie SR, odkiaľ smerovala k ďalším odberateľom," priblížili policajti a doplnili, že zdokumentovali aj viacero medzinárodných transportov, za ktoré členovia skupiny získavali finančný prospech v státisícoch eur.
Násilná trestná činnosť
Polícia mala zabezpečené tak kvalitné dôkazy, že sa niektoré osoby rozhodli spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Informácie od nich podľa polície už prinášajú nové poznatky, ktoré významne prispievajú k odkrývaniu ďalšej trestnej činnosti a tiež k identifikácii ďalších osôb, ktoré sa podieľali na tejto trestnej činnosti. Počas akcie policajti zaistili veci, ktoré nasvedčujú aj páchaniu násilnej trestnej činnosti. Jej preverovanie je predmetom vyšetrovania.
„Nie všetky osoby podozrivé z účasti na činnosti zločineckej skupiny sa podarilo zadržať. Po ďalších členoch skupiny polícia intenzívne pátra a vykonáva ďalšie opatrenia smerujúce k ich vypátraniu a zadržaniu," informovalo Prezídium Policajného zboru.
Polícia podotkla, že význam prípadu presiahol hranice SR. O realizáciu akcie Urus prejavil totiž mimoriadny záujem európsky policajný úrad Europol so sídlom v Haagu. Súčasne požiadal aj o možnosť byť prítomný pri vykonávaní realizačných úkonov. Vyšetrovanie prípadu tak naďalej pokračuje a polícia bude o jeho vývoji priebežne informovať.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK rozbil organizovanú skupinu obchodujúcu s drogami, pri akcii Urus zasahovalo 170 policajtov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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