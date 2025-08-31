Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 31.8.2025
 Meniny má Nora
31. augusta 2025

České hnutie expremiéra Babiša sa oslabilo, ale aj tak by voľby vyhralo


české politické strany volebné preferencie

Víťazom českých parlamentných volieb by sa podľa augustového prieskumu agentúry Kantar stalo hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Oproti júnovému prieskumu sa síce oslabilo o pol percentuálneho bodu, aj tak by ...



czech_presidential_election_78988 676x451 31.8.2025 (SITA.sk) - Víťazom českých parlamentných volieb by sa podľa augustového prieskumu agentúry Kantar stalo hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Oproti júnovému prieskumu sa síce oslabilo o pol percentuálneho bodu, aj tak by získalo 33 percent. Informuje o tom web Novinky.cz.


Vládna koalícia Spolu by dostala 20 percent hlasov. Vládne hnutie STAN by volilo 12 percent respondentov a ich možných koaličných partnerov Pirátov 9,5 percenta oslovených.

V porovnaní s júnovým prieskumom o jeden percentuálny bod klesli preferencie krajne pravicovej strany SPD, ktorá by získala 10,5 percenta hlasov. Hnutiu Stačilo!, ktorého základom sú komunisti, by hlas dalo 6 percent voličov a 5,5 percenta hlasov by dostali Motoristi.


Zdroj: SITA.sk - České hnutie expremiéra Babiša sa oslabilo, ale aj tak by voľby vyhralo © SITA Všetky práva vyhradené.

české politické strany volebné preferencie
