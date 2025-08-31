|
Nedeľa 31.8.2025
Úvodná strana
|
31. augusta 2025
Pavol Gašpar po nehode pod Zoborom čelí tlaku opozície, liberáli ho vyzývajú na rezignáciu – VIDEO
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar je symbolom arogancie moci, rodinkárstva a ...
31.8.2025 (SITA.sk) -
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar je symbolom arogancie moci, rodinkárstva a neschopnosti. Uvádza sa to vo vyhlásení opozičnej strany Sloboda a Solidarita v súvislosti s medializovanou nehodou šéfa tajnej služby. Podľa liberálov Gašpar nemal byť nikdy šéfom SIS a dnes je nad slnko jasné, že musí odstúpiť.
„O šéfovi našej SIS, ktorá má dohliadať na bezpečnosť občanov, sme sa včera dozvedeli, že rád túruje svoje fáro a jazdou proti predpisom ohrozuje bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. A keď spôsobí dopravnú nehodu, po ktorej musí byť v nemocnici ošetrené dievčatko, tak na pomoc okamžite pribehne jeho otec s kolegami a dopravnú nehodu bagatelizujú a ešte k tomu útočia na opozíciu," uviedla SaS.
Podľa liberálov nie je známa žiadna iná krajina, kde by šéf tajnej služby na seba potreboval pútať pozornosť. „Kde by jazdil sám, nezodpovedne, bez ochranky a v do očí bijúcom aute. Už len toto je na odstúpenie. Odhliadnuc od toho, ako šoféruje, že spôsobil nehodu a ako reaguje na oprávnenú kritiku na svojich sociálnych sieťach," skonštatovala SaS.
Doplnila, že Slováci po sobotňajšej udalosti vidia, aký človek riadi SIS, ako reaguje na nehodu, ktorú spôsobil a na oprávnenú kritiku. „V tomto prípade neobstojí akákoľvek obhajoba," dodali liberáli.
Na nehodu riaditeľa tajnej služby reagovalo aj opozičné hnutie Slovensko. Podľa poslanca Michala Šipoša človek, ktorý v obci jazdí obrovskou rýchlosťou v šľapkách, na technicky nespôsobilom vozidle, ktoré ani neuviedol v majetkovom priznaní, pri predbiehaní cez plnú čiaru spôsobí dopravnú nehodu a zraní maloleté dieťa, nemá čo robiť na čele Slovenskej informačnej služby. Doplnil, že ide o ukážku arogancie vládnej moci a predstaviteľov koalície, ktorí sa cítia byť nedotknuteľní, keďže polícii „zviazali ruky”.
Šéf SIS v sobotu 30. augusta bol účastníkom dopravnej nehody. Zdôraznil, že pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne. „Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania," doplnil. Gašpar pri nehode zdemoloval dopravnú značku. Stalo sa tak v lokalite pod Zoborom v Nitre.
