 Ekonomika

31. augusta 2025

Čínske odvetvie spracovateľského priemyslu sa už päť mesiacov zmenšuje


Aktivita čínskeho odvetvia spracovateľského priemyslu sa v auguste mierne zlepšila, ale napriek tomu sa sektor už piaty mesiac v rade oslabuje. Index nákupných manažérov, ktorý zostavuje čínsky štatistický ...



china_economy_92230 676x451 31.8.2025 (SITA.sk) - Aktivita čínskeho odvetvia spracovateľského priemyslu sa v auguste mierne zlepšila, ale napriek tomu sa sektor už piaty mesiac v rade oslabuje. Index nákupných manažérov, ktorý zostavuje čínsky štatistický úrad, v auguste stúpol na 49,4 bodu z júlových 49,3 bodu. Ak je však hodnota indexu pod hranicou 50 bodov, znamená to zmenšovanie odvetvia. Naposledy sektor rástol v marci.


Číne sa už od pandémie koronavírusu nedarí udržiavať silné ekonomické zotavovanie. Peking totiž zápasí s dlhovou krízou v kľúčovom sektore nehnuteľností, chronicky nízkou spotrebou a zvýšenou nezamestnanosťou mladých ľudí.

Okrem toho čínsku ekonomiku ohrozuje aj americká obchodná vojna. Momentálne Washington a Peking v colnej oblasti zachovávajú mier, ktorý predĺžili do 10. novembra, aby pokračovali vo vyjednávaniach.


Zdroj: SITA.sk - Čínske odvetvie spracovateľského priemyslu sa už päť mesiacov zmenšuje © SITA Všetky práva vyhradené.

