České osobnosti sa zastali Šimečku, od predsedníčky Poslaneckej snemovne žiadajú prerušenie stykov

11.9.2024 (SITA.sk) - Viaceré české osobnosti napísali list adresovaný predsedníčke Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Markéte Pekarovej Adamovej , ktorého cieľom je upozorniť na snahu slovenských vládnych strán odvolať predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady SR. Ako referuje web forum24.cz , pod list sa podpísali muzikantka a herečka Iva Bittová , podnikateľ a filantrop Jan Dobrovský, bývalý politický väzeň Heřman Chromý, vysokoškolský učiteľ Daniel Kroupa či novinár Jaroslav Veis.„Za autora odôvodnenia návrhu plného vymyslených obvinení, ktorý sa tónom aj jazykom v ničom nelíši od denunciantských textov éry normalizácie z pier dôstojníkov ŠTB, je v jeho digitálnych vlastnostiach označený riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar , syn poslanca Smeru Tibora Gašpara . Dokument medzi iným naznačuje aj podiel Michala Šimečku na polarizácii spoločnosti, ktorá viedla k atentátu na súčasného slovenského premiéra Roberta Fica,“ upozorňujú v liste české osobnosti.Ďalej tvrdia, že prípad sa dotýka aj spoločnej minulosti Čechov a Slovákov. „Dokument znevažuje a napáda aj členov rodiny Michala Šimečku, ktorí sa významným spôsobom podieľali na obnove demokracie v bývalom Československu a budovaní česko-slovenských vzťahov,“ píše sa ďalej v liste, ktorý zdôrazňuje, že strýko Michala Šimečku bol po revolúcii v roku 1989 poradcom prezidenta Václava Havla. Osobnosti tvrdia, že voči Šimečkovi je vedená účelová kampaň, a to „prostriedkami úpadkového reálneho socializmu“, a je aktom „politickej vendety za jeho verejnú kritiku súčasnej slovenskej vlády a jej predstaviteľov s cieľom ho umlčať a vytesniť z verejného priestoru“.List vyzýva predsedníčku českého parlamentu, aby v prípade, že dôjde k „škandalóznemu odvolaniu Michala Šimečku“ z funkcie podpredsedu NR SR, s ňou Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky prerušila všetky oficiálne styky do doby, než nastane náprava pomerov a než „sa slovenský parlament vráti do rodiny demokraticky konajúcich zákonodarných zborov“.