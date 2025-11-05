|
Streda 5.11.2025
|Denník - Správy
05. novembra 2025
Českého exprezidenta Miloša Zemana operovali, zostáva v nemocnici
Český exprezident Miloš Zeman v stredu podstúpil operáciu zažívacieho traktu. Po zákroku je podľa jeho manželky Ivany Zemanovej jeho stav stabilizovaný. Zostáva však v ...
5.11.2025 (SITA.sk) - Český exprezident Miloš Zeman v stredu podstúpil operáciu zažívacieho traktu. Po zákroku je podľa jeho manželky Ivany Zemanovej jeho stav stabilizovaný. Zostáva však v starostlivosti lekárov. Informuje o tom portál TN.cz.
O stave bývalého prezidenta informoval na sociálnej sieti X jeho spolupracovník a vydavateľ Zemanových kníh Luboš Procházka. Zeman podľa neho v stredu „v motolskej nemocnici podstúpil zákrok, ktorý sa týkal zažívacieho traktu“.
Manželka ho v stredu popoludní v nemocnici navštívila. „Miloš je po zákroku, ktorý sa týkal zažívacieho traktu. Dôležité je, že všetko prebehlo bez komplikácií, teraz je v stabilizovanom stave, cíti sa dobre. V starostlivosti lekárov zostane aj v najbližších dňoch," povedala.
Za ostatný mesiac musel Zeman do nemocnice už druhýkrát. V polovici októbra podstúpil plánovanú operáciu chrbta.
Zdroj: SITA.sk - Českého exprezidenta Miloša Zemana operovali, zostáva v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
