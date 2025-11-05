|
Streda 5.11.2025
Úvodná strana
|
05. novembra 2025
Na Námestí Slobody v Bratislave sa budú 17. novembra konať dva protesty
Deň boja za slobodu a demokraciu si v pondelok 17. novembra pripomenú občania na Námestí slobody v Bratislave počas dvoch po sebe nasledujúcich zhromaždení, ktoré vyzývajú k obrane demokratických hodnôt a ...
5.11.2025 (SITA.sk) - Deň boja za slobodu a demokraciu si v pondelok 17. novembra pripomenú občania na Námestí slobody v Bratislave počas dvoch po sebe nasledujúcich zhromaždení, ktoré vyzývajú k obrane demokratických hodnôt a slobody.
O 18:00 sa začne podujatie, ktoré zvolalo Progresívne Slovensko spolu s partnermi zo strán SaS, KDH a Demokrati. Cieľom zhromaždenia je pripomenúť odkaz Nežnej revolúcie a poukázať na potrebu chrániť demokratické inštitúcie aj tri desaťročia po páde totality.
„Ficova vláda zaútočila na samotné základy demokracie, desaťročia po Nežnej revolúcii zrušila tento deň ako sviatok pracovného pokoja. Vláda ľuďom neberie len z ich peňaženiek, ale aj z ideálov,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka. Zdôraznil, že 17. november nepatrí len politikom, ale všetkým občanom, a po skončení podujatia plánujú organizátori odovzdať Námestie Slobody zástupcom občianskej spoločnosti.
Na ich zhromaždenie bezprostredne nadviaže o 18:30 občianske podujatie „V ’89 sme si slobodu vyštrngali, dnes ju musíme brániť“, ktoré pripravuje iniciatíva Mier Ukrajine. Uskutoční sa na tom istom mieste, pôvodne plánované Námestie SNP je totiž v rekonštrukcii.
„O demokraciu sa treba neustále starať. Rozdeľovanie spoločnosti, hľadanie vnútorných nepriateľov a nerešpektovanie práv menšín ju oslabujú. My si však už raz vybojovanú slobodu a dôstojnosť nedáme vziať,“ uviedol Marián Kulich z iniciatívy Mier Ukrajine.
Podľa Lucie Štasselovej je zhromaždenie nezávislé a financované výlučne z darov občanov. „Poskokovia komunizmu nás nezastavia. Pamätáme si rok ’89 a presne vieme, prečo sme vtedy stáli na námestiach. Nezastrašia nás,“ doplnila. Na večernom programe vystúpia pamätníci, osobnosti kultúrneho a spoločenského života, hudobníci aj aktivisti, ktorí odmietajú návrat autoritárskych praktík.
Zdroj: SITA.sk - Na Námestí Slobody v Bratislave sa budú 17. novembra konať dva protesty © SITA Všetky práva vyhradené.
