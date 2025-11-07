Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 8.11.2025
 Meniny má Bohumír
 24hod.sk    Zo zahraničia

07. novembra 2025

Českému exprezidentovi Zemanovi odstránili časť hrubého čreva



Bývalý český prezident Miloš Zeman sa prvýkrát po operácii ozval z nemocnice. Nakoniec v nej musí zostať dlhšie, než sa predpokladalo. Prezradil zároveň, že mu museli ...



czech_republic_president_inaguration_49144 676x451 7.11.2025 (SITA.sk) - Bývalý český prezident Miloš Zeman sa prvýkrát po operácii ozval z nemocnice. Nakoniec v nej musí zostať dlhšie, než sa predpokladalo. Prezradil zároveň, že mu museli odstrániť kus čreva. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.


Po operácii zažívacieho traktu sa Zeman ozval na Facebooku. „Hlásim sa vám z nemocnice. Zostanem tu nakoniec o trochu dlhšie na pozorovanie, ale v pondelok by som sa mal vrátiť domov," odkázal. Operácia podľa neho dopadla úspešne. „Za to vďačím skvelému tímu, ktorý sa o mňa stará," uviedol.

O tom, prečo do nemocnice musel, prehovoril Zeman v piatkovom rozhovore pre denník Blesk. „Objavili mi krvácajúci polyp v hrubom čreve. ... Polyp mi odstránili, spolu s ním aj kus čreva," povedal. Nález bol podľa neho nezhubný. Cez víkend v nemocnici zostane pre obavu z krvácania.



Zdroj: SITA.sk - Českému exprezidentovi Zemanovi odstránili časť hrubého čreva © SITA Všetky práva vyhradené.

