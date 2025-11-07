|
Sobota 8.11.2025
Meniny má Bohumír
|Denník - Správy
07. novembra 2025
Nitra musí hľadať nový vianočný stromček na Svätoplukovo námestie, pôvodný sa pri nakladaní zlomil
Tagy: Vianočný stromček
Strom, ktorý v piatok plánovalo mesto Nitra osadiť na Svätoplukovom námestí ako vianočný stromček, sa pri nakladaní zlomil v oblasti rozvetvenej koruny. „Pre účely krásneho a majestátneho vianočného ...
7.11.2025 (SITA.sk) - Strom, ktorý v piatok plánovalo mesto Nitra osadiť na Svätoplukovom námestí ako vianočný stromček, sa pri nakladaní zlomil v oblasti rozvetvenej koruny. „Pre účely krásneho a majestátneho vianočného stromu je teda nepoužiteľný,“ povedal hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
Ide o 14-metrovú jedľu srienistú, ktorá má odhadom najmenej 30 rokov. Rástla na Zobore, radnici ju darovala obyvateľka.
„Mesto dnes rieši prevoz a osadenie ďalších vianočných stromčekov, a to na sídliská Chrenová (Sandokan) a Klokočina (Kino Lipa). Pokiaľ však ide o hlavný stromček Vianoc, vzhľadom na vyššie spomínaný incident bude mesto v najbližších dňoch hľadať náhradu,“ dodal Holúbek. Vianočné mestečko v Nitre bude v tomto roku otvorené od 28. novembra do Silvestra.
Zdroj: SITA.sk - Nitra musí hľadať nový vianočný stromček na Svätoplukovo námestie, pôvodný sa pri nakladaní zlomil © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vianočný stromček
