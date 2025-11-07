Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 8.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohumír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. novembra 2025

Popradská radnica pomôže občianskemu združeniu Rozpuk po požiari komunitného centra Koľaj 22


Tagy: Komunitné centrum Požiar

Mesto Poprad je pripravené pomôcť občianskemu združeniu (OZ) Rozpuk po tom, ako kultúrno-komunitné centrum Koľaj 22, ktoré prevádzkuje, začiatkom týždňa vyhorelo. Potvrdil to vo videu na sociálnej sieti ...



Zdieľať
386cab9a 4914 44b8 a44f 3f3c1f5cab29 676x507 7.11.2025 (SITA.sk) - Mesto Poprad je pripravené pomôcť občianskemu združeniu (OZ) Rozpuk po tom, ako kultúrno-komunitné centrum Koľaj 22, ktoré prevádzkuje, začiatkom týždňa vyhorelo. Potvrdil to vo videu na sociálnej sieti primátor mesta Anton Danko. Podľa jeho slov samospráva v prvom kroku poskytne bezodplatne veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú pristavené priamo na mieste vrátane samotného odvozu sutín. Už v najbližšiu sobotu sa tam uskutoční vyčistenie a odvoz zvyškov centra zo zhoreniska.


Predseda OZ Rozpuk Vladimír Zentko v piatok po stretnutí s primátorom uviedol, že na sobotnú brigádu plánujú prísť ľudia z celého Slovenska a vítaný je každý, kto chce pomôcť.

Objekt zhorel do tla


Centrum sídlilo na bývalom koľajisku medzi železničnou stanicou a Spišskou Sobotou, v budove bývalej drevárskej dielne. Zameriavalo sa najmä na podporu nových mladých začínajúcich umelcov a projekty spojené s kultúrou. Požiar tam vypukol v noci z 3. na 4. novembra, jeho príčina zatiaľ nie je známa. Objekt zhorel do tla.

„Od nešťastnej správy mesto Poprad hľadalo spôsoby, ako združeniu pomôcť. Budova stála na súkromnom pozemku, čo samospráve značne zväzovalo ruky. Mesto malo v pláne zabezpečiť celé vyčistenie zhoreniska prostredníctvom Správy mestských komunikácií,“ informovala samospráva.

Primátor sa na piatkovom stretnutí so Zentkom dohodli na možnej spolupráci. Keďže v budove sa pred požiarom nachádzali aj umelecké diela, antikvariát, technika a hudobné nástroje, strojové čistenie podľa mesta neprichádza do úvahy. Pomôže tak so spomínanými kontajnermi.

„Uvidíme, ako ďalej budeme môcť pomôcť. A to s prihliadnutím na zákon, ktorý nás v rozsahu možnej pomoci dosť limituje. Budeme v stálom kontakte a riešiť veci za pochodu. S čím bude mesto môcť, s tým pomôže,“ prisľúbil Danko.

Prišli o všetko


Zentko poznamenal, že v združení sú vďační za každú pomoc. „Sme občianske združenie, ktoré prišlo o všetko," poznamenal. Okrem priestoru prišlo centrum aj o všetku zvukovú, video a svetelnú techniku, počítače, projektory a ďalšie vybavenie na organizáciu podujatí.

Ako ďalej informovalo, v priestoroch Koľaje 22 boli uskladnené hudobné nástroje, stará stolárska píla, plný sklad oblečenia zo second handu tohto centra, sety starožitného nábytku, knihy, LPčka. Tiež umelecké diela od stredoškolákov, miestnych umelcov, ale aj 20 umeleckých diel z diplomovej práce mladej umelkyne.

Aktivisti veria, že sa im podarí vybudovať nové kultúrne centrum, hoci v iných priestoroch. Na jeho budúcej podobe sa v súčasnosti pracuje, podľa aktivistov sa hľadajú možnosti jeho zázemia na území mesta Poprad. Vo verejnej zbierke sa im zatiaľ podarilo vyzbierať 18-tisíc eur, tie podľa nich poslúžia na stabilizovanie aktuálnej situácie.


Kultúrno-komunitné centrum Koľaj 22 existuje od roku 2023 a len od začiatku tohto roka zorganizovalo viac ako 50 podujatí rôzneho zamerania. Venuje sa primárne alternatívnej scéne a dáva priestor mladým talentom, koncertom, diskusiám či vernisážam. Jedinečný, no dnes už zhorený priestor na bývalom koľajisku, vznikol vďaka práci nadšencov a aktivistov z viacerých lokálnych organizácií.




Zdroj: SITA.sk - Popradská radnica pomôže občianskemu združeniu Rozpuk po požiari komunitného centra Koľaj 22 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunitné centrum Požiar
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zoologická záhrada Bratislava má pred sebou Zásadný víkend, dobrovoľníci v nej vysadia 44 stromov
<< predchádzajúci článok
Českému exprezidentovi Zemanovi odstránili časť hrubého čreva

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 