Sobota 8.11.2025
07. novembra 2025
Popradská radnica pomôže občianskemu združeniu Rozpuk po požiari komunitného centra Koľaj 22
Mesto Poprad je pripravené pomôcť občianskemu združeniu (OZ) Rozpuk po tom, ako kultúrno-komunitné centrum Koľaj 22, ktoré prevádzkuje, začiatkom týždňa vyhorelo. Potvrdil to vo videu na sociálnej sieti ...
7.11.2025 (SITA.sk) - Mesto Poprad je pripravené pomôcť občianskemu združeniu (OZ) Rozpuk po tom, ako kultúrno-komunitné centrum Koľaj 22, ktoré prevádzkuje, začiatkom týždňa vyhorelo. Potvrdil to vo videu na sociálnej sieti primátor mesta Anton Danko. Podľa jeho slov samospráva v prvom kroku poskytne bezodplatne veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú pristavené priamo na mieste vrátane samotného odvozu sutín. Už v najbližšiu sobotu sa tam uskutoční vyčistenie a odvoz zvyškov centra zo zhoreniska.
Predseda OZ Rozpuk Vladimír Zentko v piatok po stretnutí s primátorom uviedol, že na sobotnú brigádu plánujú prísť ľudia z celého Slovenska a vítaný je každý, kto chce pomôcť.
Centrum sídlilo na bývalom koľajisku medzi železničnou stanicou a Spišskou Sobotou, v budove bývalej drevárskej dielne. Zameriavalo sa najmä na podporu nových mladých začínajúcich umelcov a projekty spojené s kultúrou. Požiar tam vypukol v noci z 3. na 4. novembra, jeho príčina zatiaľ nie je známa. Objekt zhorel do tla.
„Od nešťastnej správy mesto Poprad hľadalo spôsoby, ako združeniu pomôcť. Budova stála na súkromnom pozemku, čo samospráve značne zväzovalo ruky. Mesto malo v pláne zabezpečiť celé vyčistenie zhoreniska prostredníctvom Správy mestských komunikácií,“ informovala samospráva.
Primátor sa na piatkovom stretnutí so Zentkom dohodli na možnej spolupráci. Keďže v budove sa pred požiarom nachádzali aj umelecké diela, antikvariát, technika a hudobné nástroje, strojové čistenie podľa mesta neprichádza do úvahy. Pomôže tak so spomínanými kontajnermi.
„Uvidíme, ako ďalej budeme môcť pomôcť. A to s prihliadnutím na zákon, ktorý nás v rozsahu možnej pomoci dosť limituje. Budeme v stálom kontakte a riešiť veci za pochodu. S čím bude mesto môcť, s tým pomôže,“ prisľúbil Danko.
Zentko poznamenal, že v združení sú vďační za každú pomoc. „Sme občianske združenie, ktoré prišlo o všetko," poznamenal. Okrem priestoru prišlo centrum aj o všetku zvukovú, video a svetelnú techniku, počítače, projektory a ďalšie vybavenie na organizáciu podujatí.
Ako ďalej informovalo, v priestoroch Koľaje 22 boli uskladnené hudobné nástroje, stará stolárska píla, plný sklad oblečenia zo second handu tohto centra, sety starožitného nábytku, knihy, LPčka. Tiež umelecké diela od stredoškolákov, miestnych umelcov, ale aj 20 umeleckých diel z diplomovej práce mladej umelkyne.
Aktivisti veria, že sa im podarí vybudovať nové kultúrne centrum, hoci v iných priestoroch. Na jeho budúcej podobe sa v súčasnosti pracuje, podľa aktivistov sa hľadajú možnosti jeho zázemia na území mesta Poprad. Vo verejnej zbierke sa im zatiaľ podarilo vyzbierať 18-tisíc eur, tie podľa nich poslúžia na stabilizovanie aktuálnej situácie.
Kultúrno-komunitné centrum Koľaj 22 existuje od roku 2023 a len od začiatku tohto roka zorganizovalo viac ako 50 podujatí rôzneho zamerania. Venuje sa primárne alternatívnej scéne a dáva priestor mladým talentom, koncertom, diskusiám či vernisážam. Jedinečný, no dnes už zhorený priestor na bývalom koľajisku, vznikol vďaka práci nadšencov a aktivistov z viacerých lokálnych organizácií.
Zdroj: SITA.sk - Popradská radnica pomôže občianskemu združeniu Rozpuk po požiari komunitného centra Koľaj 22 © SITA Všetky práva vyhradené.
