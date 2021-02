Prieskum ukázal, koľko ľudí by sa dalo zaočkovať proti COVID-19. Najväčší záujem majú voliči jednej strany

Ďalších 38,5 percenta opýtaných podľa prieskumu nie je proti očkovaniu, ale momentálne váha. Naopak, určite by sa nedalo zaočkovať 18,9 percenta respondentov.

V prípade opozičného Hlasu-SD odmieta očkovanie 12,8 percenta respondentov. Tvrdenie:

podporilo 44,1 percenta voličov Hlasu-SD, 34,8 percenta voličov SaS a 32,6 percenta voličov OĽaNO.

14.2.2021 (Webnoviny.sk) - Proti koronavírusu by sa určite dalo zaočkovať 39,6 percenta Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus , ktorý zverejnila TV Markíza v diskusnej relácii Na telo.Zvyšné tri percentá opýtaných nevedeli na otázku, či by sa dali zaočkovať, odpovedať. Prieskum agentúra Focus robila v dňoch 12. až 19. januára na vzorke 1 005 respondentov.Pokiaľ ide o vybrané politické strany, určite zaočkovať by sa dalo 63,3 percenta voličov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , 60,6 percenta voličov strany Sloboda a Solidarita (SaS) a 40,4 percenta voličov opozičnej strany Hlas - sociálna demokracia Naopak, odmietajú to štyri percentá voličov OĽaNO a 4,6 percenta voličov SaS."Nie som proti očkovaniu, ale momentálne váham"