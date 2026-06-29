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29. júna 2026
Českí hasiči uviazli v Karibiku, do Venezuely ich prepraví slovenský vládny špeciál
Príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Českej republiky z ostrova prepraví slovenský vládny špeciál až do venezuelského Caracasu. Slovenská vládna letka prepraví do ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Českej republiky z ostrova prepraví slovenský vládny špeciál až do venezuelského Caracasu.
Slovenská vládna letka prepraví do Venezuely českých hasičov. Informovalo o tom ministerstvo vnútra. Rezort vnútra vysvetlil, že 19 českých hasičov pre neočakávané zmeny v medzinárodnej logistike uviazlo na karibskom ostrove Curaçao. Príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Českej republiky z ostrova prepraví slovenský vládny špeciál až do venezuelského Caracasu.
„Urgentnú požiadavku na zabezpečenie ich prepravy sme zaznamenali počas včerajšieho letu vládneho špeciálu nad Atlantikom, ktorý prevážal slovenský záchranný tím Musar do Caracasu. Slovensko zareagovalo najrýchlejšie spomedzi všetkých oslovených krajín,“ informovalo ministerstvo.
Zároveň vyzdvihlo, že transport českých hasičov sa podarilo logisticky zorganizovať v priebehu niekoľkých hodín, a to najmä vďaka veľkému nasadeniu zamestnancov leteckého útvaru, ich výbornej koordinácii a okamžitému vybaveniu potrebných diplomatických povolení.
Hasiči smerujú do Venezuely na pomoc po ničivých zemetraseniach. Na mieste zasahuje aj slovenský záchranársky tím. Slovenský tím Musar tvorí 15 príslušníkov slovenského Hasičského a záchranného zboru a päť psovodov Horskej záchrannej služby so štyrmi služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie osôb zavalených pod troskami.
Do Venezuely tím odletel vládnym špeciálom v nedeľu 28. júna. Silné zemetrasenia s magnitúdami 7,2 a 7,5 zasiahli Venezuelu v stredu 24. júna. Počet obetí odvtedy vzrástol už na viac ako 1 450 a najmenej 3 150 ľudí je zranených. Zo 774 poškodených budov sa 189 úplne zrútilo. Najhoršie zasiahnuté oblasti sa nachádzajú na pobreží pri meste La Guaira, kde mnohí obyvatelia stále čakajú na správy o svojich blízkych.
Zdroj: SITA.sk - Českí hasiči uviazli v Karibiku, do Venezuely ich prepraví slovenský vládny špeciál © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská vládna letka prepraví do Venezuely českých hasičov. Informovalo o tom ministerstvo vnútra. Rezort vnútra vysvetlil, že 19 českých hasičov pre neočakávané zmeny v medzinárodnej logistike uviazlo na karibskom ostrove Curaçao. Príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Českej republiky z ostrova prepraví slovenský vládny špeciál až do venezuelského Caracasu.
„Urgentnú požiadavku na zabezpečenie ich prepravy sme zaznamenali počas včerajšieho letu vládneho špeciálu nad Atlantikom, ktorý prevážal slovenský záchranný tím Musar do Caracasu. Slovensko zareagovalo najrýchlejšie spomedzi všetkých oslovených krajín,“ informovalo ministerstvo.
Zároveň vyzdvihlo, že transport českých hasičov sa podarilo logisticky zorganizovať v priebehu niekoľkých hodín, a to najmä vďaka veľkému nasadeniu zamestnancov leteckého útvaru, ich výbornej koordinácii a okamžitému vybaveniu potrebných diplomatických povolení.
Hasiči smerujú do Venezuely na pomoc po ničivých zemetraseniach. Na mieste zasahuje aj slovenský záchranársky tím. Slovenský tím Musar tvorí 15 príslušníkov slovenského Hasičského a záchranného zboru a päť psovodov Horskej záchrannej služby so štyrmi služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie osôb zavalených pod troskami.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/silne-zemetrasenia-vo-venezuele-napachali-skody-a-vyziadali-si-obete-aj-zranenych-fotografie/">Silné zemetrasenia vo Venezuele napáchali škody a vyžiadali si obete aj zranených (fotografie)
Do Venezuely tím odletel vládnym špeciálom v nedeľu 28. júna. Silné zemetrasenia s magnitúdami 7,2 a 7,5 zasiahli Venezuelu v stredu 24. júna. Počet obetí odvtedy vzrástol už na viac ako 1 450 a najmenej 3 150 ľudí je zranených. Zo 774 poškodených budov sa 189 úplne zrútilo. Najhoršie zasiahnuté oblasti sa nachádzajú na pobreží pri meste La Guaira, kde mnohí obyvatelia stále čakajú na správy o svojich blízkych.
Zdroj: SITA.sk - Českí hasiči uviazli v Karibiku, do Venezuely ich prepraví slovenský vládny špeciál © SITA Všetky práva vyhradené.
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