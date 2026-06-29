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29. júna 2026
Top foto dňa (29. jún 2026): Tankovanie, hinduistické rituály, streľba a podpora Zuzany Aufrichtovej
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (29. jún 2026): Tankovanie palív na čerpacej stanici Lukoil, hinduistické rituály, streľba v Nemecku a podpora kandidátky na starostku Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej. [photo id="2446248" ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (29. jún 2026): Tankovanie palív na čerpacej stanici Lukoil, hinduistické rituály, streľba v Nemecku a podpora kandidátky na starostku Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej.
[photo id="2446248" /]
Top foto dňa (29. jún 2026): Tankovanie palív na čerpacej stanici Lukoil, hinduistické rituály, streľba v Nemecku a podpora kandidátky na starostku Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (29. jún 2026): Tankovanie, hinduistické rituály, streľba a podpora Zuzany Aufrichtovej © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2446248" /]
Top foto dňa (29. jún 2026): Tankovanie palív na čerpacej stanici Lukoil, hinduistické rituály, streľba v Nemecku a podpora kandidátky na starostku Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-29-jun-2026/">Top foto dňa (29. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (29. jún 2026): Tankovanie, hinduistické rituály, streľba a podpora Zuzany Aufrichtovej © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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