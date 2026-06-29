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29. júna 2026

Horúčavy prepísali históriu, Slovensko zaznamenalo nový teplotný rekord


Tagy: Extrémne horúčavy Horúčavy Počasie Teplotný rekord

Rekord sa ešte bude manuálne verifikovať a oficiálne ho oznámia slovenskí hydrometeorológovia. Na Slovensku v pondelok popoludní padol teplotný rekord, namerali ho v okrese Nové Zámky v obci Mužla. Ako ...



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teplomer horucavy 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Rekord sa ešte bude manuálne verifikovať a oficiálne ho oznámia slovenskí hydrometeorológovia.


Na Slovensku v pondelok popoludní padol teplotný rekord, namerali ho v okrese Nové Zámky v obci Mužla. Ako informuje portál iMeteo.sk, nový slovenský teplotný rekord má hodnotu 40,5 stupňa Celzia, čím prekonal dosiaľ najvyššiu zaznamenanú teplotu 40,3 stupňa Celzia, ktorú namerali v roku 2007 v Hurbanove.

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Podľa portálu ide o minútové dáta zo stanice Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), rekordná teplota bola zaznamenaná v pondelok o 15:26. Rekord sa ešte bude manuálne verifikovať a oficiálne ho oznámia slovenskí hydrometeorológovia. Horúco je ale aj na ďalších miestach, doterajší slovenský rekord 40,3 stupňa Celzia dorovnali napríklad Mochovce či Somotor.


Zdroj: SITA.sk - Horúčavy prepísali históriu, Slovensko zaznamenalo nový teplotný rekord © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne horúčavy Horúčavy Počasie Teplotný rekord
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