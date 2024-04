Českí Oceláři porazili hokejistov z Pardubíc a naďalej živia šancu získať štvrtý titul za sebou, o českom majstrovi sa rozhodne v nedeľu

Nie sú vyčerpaní

Na pardubickom ľade sa rozhodne o majstrovi

27.4.2024 (SITA.sk) - Hokejisti českého tímu HC Oceláři Třinec stále živia šancu na zisk štvrtého titulu za sebou. V piatkovom súboji na domácom ľade porazili HC Dynamo Pardubice 4:1 a vynútili si rozhodujúci siedmy zápas.K triumfu sliezskeho tímu prispel dvomi gólmi slovenský útočník Patrik Hrehorčák , ktorému pri prvom presnom zásahu asistovali krajania Vladimír Dravecký O hráčoch Třinca si mnohí experti za riekou Moravou mysleli, že budú po dvoch vypätých sedemzápasových sériách (v štvrťfinále s Českými Budějovicami a v semifinále so Spartou Praha, pozn.) fyzicky vyčerpaní, no v piatok ukázali, že s týmto aspektom problém nemajú.„Boli sme veľmi dobre fyzicky i mentálne nastavení, od každého jedného spoluhráča som cítil, že chce uspieť a nechce ukončiť sezónu. Ja osobne som za dva góly rád. Cítil som, že mi v predchádzajúcich dueloch chýbal dôraz, tak som sa snažil v tomto zápase, ktorý mohol byť posledný v ročníku, dať do toho všetko," zhodnotil pre web iDnes.cz 25-ročný popradský rodák Hrehorčák.V zostave Třinca okrem Hrehorčáka, Draveckého a Čacha nechýbali ani ďalší traja útočníci spod Tatier, a síce, Libor Hudáček Marko Daňo . V drese „pernikárov" sa tradične predstavili obranca Peter Čerešňák a útočníci Richard Pánik s Matejom Paulovičom.Generálny manažér reprezentácie SR Miroslav Šatan na začiatku aktuálneho týždňa povedal, že vyvrcholenie českej extraligy detaile sleduje a s jednotlivými hráčmi sa spojí hneď po konci sezóny.Rozhodujúci siedmy duel série je na programe v nedeľu na pardubickom ľade. Třinec sa môže v prípade úspechu vyrovnať počtom ligových primátov Vsetínu, ktorí medzi rokmi 1995 až 2001 oslavoval titul dovedna šesťkrát. Ak zvíťazia Pardubice, získajú svoj štvrtý titul a prvý po dvanástich rokoch.