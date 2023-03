Českí odborári protestovali v Prahe proti zvýšeniu veku odchodu do dôchodku, pridal sa k nim aj Babiš

29.3.2023 (SITA.sk) - Českí odborári v stredu spoločne s opozičnými stranami protestovali proti vládnemu návrhu zvýšiť vek na odchod do dôchodku o štyri roky, a to na 68 rokov.Pred budovou úradu vlády v Prahe sa zhromaždilo približne 2-tisíc demonštrantov, aby vyjadrili nespokojnosť s týmto plánom. "Budeme sa brániť," vyhlásil šéf odborového zväzu KOVO Roman Ďurčo pred nahnevaným davom.Český minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka v poslednom období pribrzdil originálny návrh penzijnej reformy, ale jeho ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že zvýšenie veku pre odchod do dôchodku zostáva na rokovacom stole.Vláda ešte len musí dokončiť plán dôchodkovej reformy, ktorá je podľa nej nutná, aby sa český penzijný systém stal životaschopným.Na demonštrácii sa zúčastnili aj lídri opozičných parlamentných aj mimoparlamentných strán, vrátane šéfa hnutia ANO expremiéra Andreja Babiša . Babiš vyzval odborové zväzy, aby zorganizovali väčšie protesty a sľúbil svoju podporu.