Ukrajinci plánujú jarnú protiofenzívu v niekoľkých oblastiach, nasadiť by už mali aj nemecké tanky Leopard

29.3.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský generálny štáb plánuje na jar protiofenzívu v niekoľkých oblastiach. Povedal to v rozhovore pre estónsku televíznu stanicu ERR ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov "Som si istý, že budeme pokračovať v oslobodzovaní dočasne okupovaných území tak, ako sme to urobili v Kyjivskej, Černihivskej, Sumskej, Charkivskej, Chersonskej oblasti. To všetko bude pokračovať," uviedol Reznikov. Informuje o tom web Kyiv Independent.Na otázku, či na fronte budú nemecké tanky Leopard-2, ukrajinský minister obrany odpovedal, že pravdepodobne budú použité v apríli alebo máji."Budete ich vidieť v protiútoku podľa rozhodnutia nášho generálneho štábu. Už je plánovaný v niekoľkých smeroch. Závisieť to bude od najvhodnejšieho okamihu," dodal.