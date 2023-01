Rusi za ostatných 24 hodín ostreľovali ukrajinský Bachmut viac než dvestokrát, zásoby munície sa im začínajú míňať

Rusi prišli o tristo vojakov

Bachmut je dôležitý cieľ

2.1.2023 (Webnoviny.sk) - Rusko naďalej zameriava svoje hlavné úsilie na východoukrajinské mesto Bachmut, ktoré počas ostatných 24 hodín ostreľovalo dovedna 224-krát.Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to hovorca ukrajinských ozbrojených síl na východe Ukrajiny Serhij Čerevatyj.„Bolo tam 34 bojov a jeden letecký útok. Nepriateľ stratil 213 mŕtvych a 87 zranených,“ povedal Čerevatyj o situácii v Bachmute v pondelok v ukrajinskej televízii.„V iných smeroch, ako Kupiansk, Lyman a Avdijivka, sa (ruské sily) pokúšali zlepšiť svoje taktické postavenie, viedli aj protiofenzívne akcie, napríklad v oblasti Stelmachivka a Bilohorivka smerom na Lyman. Vo všetkých týchto smeroch však nedokázali dosiahnuť svoj cieľ, nedokázali prelomiť našu obranu a utrpeli straty,“ dodal.Čerevatyj povedal, že Rusko v súčasnosti používa 20-tisíc delostreleckých granátov denne na menších úsekoch frontu „napríklad v Bachmute alebo Avdijivke, čiastočne v smere na Lyman a Kupiansk“.„Predtým si mohli dovoliť ostreľovať našu armádu na celom fronte až 60-tisíc projektilmi denne,“ poznamenal.Čerevatyj zdôraznil, že ruské sily sa zameriavajú na konkrétne oblasti, pretože „nepočítali s takou dlhou vojnou, a teda s takou dynamikou spotreby munície“.„Tá sa v skutočnosti rovná druhej svetovej vojne, no aj ich zdanlivo nekonečné zásoby munície sa začínajú míňať,“ skonštatoval. Inštitút pre štúdium vojny (ISW) cez víkend uviedol, že vyčerpanie zásob delostreleckej munície pravdepodobne ovplyvní schopnosť ruskej armády viesť vo vysokom tempe operácie v okolí Bachmutu.Mesto s predvojnovou populáciou asi 70-tisíc obyvateľov je jedným z hlavných cieľov Ruska, pretože jeho obsadenie by umožnilo okupantom útočiť na ďalšie mestá v Doneckej oblasti ako Kramatorsk alebo Slaviansk.