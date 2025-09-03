|
|
Streda 3.9.2025
|
Meniny má Belo
Českí školáci raňajkujú a desiatujú pravidelnejšie než slovenskí, no majú väčšiu záľubu v sladených nápojoch
Ich vynechávanie, nevhodné zloženie či nechutenstvo sú často prítomné najmä u mladších školákov. Ako presne sú na tom v tejto oblasti školáci na Slovensku, zisťoval v minulosti prieskum programu ...
Zdieľať
3.9.2025 (SITA.sk) - Ich vynechávanie, nevhodné zloženie či nechutenstvo sú často prítomné najmä u mladších školákov.
Ako presne sú na tom v tejto oblasti školáci na Slovensku, zisťoval v minulosti prieskum programu Viem, čo zjem. Ide o vzdelávací program zameraný na zdravé stravovanie a pohyb detí zo základných škôl. Aktuálne sú k dispozícii aj údaje z obdobného prieskumu v Česku, čo umožňuje porovnať situáciu na oboch stranách rieky Moravy.
Zatiaľ čo slovenskí rodičia často bojujú s nechutenstvom detí hneď zrána, v Česku sa ráno zjavne začína o niečo pokojnejšie. Podľa prieskumu raňajkuje každý deň až 74,6 % českých školákov, zatiaľ čo na Slovensku je to o čosi menej – 67 %. Zaujímavosťou však je, že väčšina detí v oboch krajinách raňajkuje doma – približne 84 % z nich. A kto sa o to najčastejšie postará? Tradične rodičia alebo iný dospelý člen domácnosti. Ukazuje sa, že pravidelnosť raňajok tak stále do veľkej miery závisí od rodinnej rutiny či miery ranného zhonu v domácnosti.
Aj keď je raňajková disciplína u českých školákov o čosi lepšia, pri desiatej sú čísla v oboch krajinách veľmi podobné. V Česku si ju denne dopraje 89,2 % žiakov, na Slovensku je to 88 %. Dobrou správou však je, že sa situácia v obidvoch krajinách postupne zlepšuje – oproti minulosti dnes deti desiatujú častejšie.
Odborníci na výživu opakovane pripomínajú, že vynechávanie ranného jedla môže mať na školákov väčší vplyv, než sa zdá. "Ak deti neraňajkujú a nedesiatujú pravidelne, hrozia im výkyvy hladiny cukru v krvi. Výsledkom môže byť väčšia únava, slabšia sústredenosť v škole a neodolateľná chuť na sladké či 'nezdravé' jedlá," hovorí nutričná špecialistka Markéta Veverková zo spoločnosti Nestlé.
Prieskum sa zameral aj na pitný režim školákov. Každý deň si sladený alebo ochutený nápoj dopraje približne štvrtina detí v Česku (24,2 %). Na Slovensku je toto číslo nižšie – sladené nápoje pije denne len 16 % detí. Pokiaľ ide o výlučné pitie nesladených nápojov, situácia je v oboch krajinách veľmi podobná. Na Slovensku si výhradne nesladené nápoje vyberá 15 % detí, v Česku 13,2 %.
Program Viem, čo zjem je súčasťou globálnej iniciatívy Nestlé pre zdravie detí, ktorá sa od roku 2009 rozšírila už do 84 krajín sveta. V ostatnom školskom roku 2024/2025 sa na Slovensku do programu zapojilo 20 765 žiakov zo 451 základných škôl.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Českí školáci raňajkujú a desiatujú pravidelnejšie než slovenskí, no majú väčšiu záľubu v sladených nápojoch © SITA Všetky práva vyhradené.
