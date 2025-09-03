Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

03. septembra 2025

V pondelok sa v Košiciach zrazila električka s dvomi autami, zasahovali aj záchranné zložky


V pondelok (2. septembra) dopoludnia došlo v Košiciach k nehode električky a dvoch osobných áut. Dopravná nehoda sa stala na Komenského ulici. Na miesto nehody vtedy smerovali aj hasiči, ktorí o nehode informovali na ...



6437ba6b351ff906963506 676x451 3.9.2025 (SITA.sk) - V pondelok (2. septembra) dopoludnia došlo v Košiciach k nehode električky a dvoch osobných áut. Dopravná nehoda sa stala na Komenského ulici. Na miesto nehody vtedy smerovali aj hasiči, ktorí o nehode informovali na sociálnej sieti.


K dopravnej nehode došlo podľa doposiaľ dostupných informácií tak, že vodič vozidla značky Suzuki SX4 viedol vozidlo po vedľajšej ceste, kde odbočoval na hlavnú cestu, pričom si nesplnil povinnosť dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste, následkom čoho došlo k zrážke s električkou, jazdiacou po ceste označenej ako hlavná," priblížila pre agentúru SITA hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.

Krajská policajná hovorkyňa doplnila, že v dôsledku stretu automobilu Suzuki s električkou toto auto odrazilo do osobného auta značky Renault, ktoré po ceste smerovalo od centra. Pri nehode sa podľa predbežnej lekárskej správy ľahko zranil vodič Suzuki.

Obaja vodiči podstúpili dychovú skúšku na alkohol, u oboch mala negatívny výsledok. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť ďalšie informácie," uzavrela Illésová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - V pondelok sa v Košiciach zrazila električka s dvomi autami, zasahovali aj záchranné zložky © SITA Všetky práva vyhradené.

