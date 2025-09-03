|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Belo
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. septembra 2025
V pondelok sa v Košiciach zrazila električka s dvomi autami, zasahovali aj záchranné zložky
V pondelok (2. septembra) dopoludnia došlo v Košiciach k nehode električky a dvoch osobných áut. Dopravná nehoda sa stala na Komenského ulici. Na miesto nehody vtedy smerovali aj hasiči, ktorí o nehode informovali na ...
Zdieľať
3.9.2025 (SITA.sk) - V pondelok (2. septembra) dopoludnia došlo v Košiciach k nehode električky a dvoch osobných áut. Dopravná nehoda sa stala na Komenského ulici. Na miesto nehody vtedy smerovali aj hasiči, ktorí o nehode informovali na sociálnej sieti.
„K dopravnej nehode došlo podľa doposiaľ dostupných informácií tak, že vodič vozidla značky Suzuki SX4 viedol vozidlo po vedľajšej ceste, kde odbočoval na hlavnú cestu, pričom si nesplnil povinnosť dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste, následkom čoho došlo k zrážke s električkou, jazdiacou po ceste označenej ako hlavná," priblížila pre agentúru SITA hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Krajská policajná hovorkyňa doplnila, že v dôsledku stretu automobilu Suzuki s električkou toto auto odrazilo do osobného auta značky Renault, ktoré po ceste smerovalo od centra. Pri nehode sa podľa predbežnej lekárskej správy ľahko zranil vodič Suzuki.
Obaja vodiči podstúpili dychovú skúšku na alkohol, u oboch mala negatívny výsledok. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť ďalšie informácie," uzavrela Illésová.
Zdroj: SITA.sk - V pondelok sa v Košiciach zrazila električka s dvomi autami, zasahovali aj záchranné zložky © SITA Všetky práva vyhradené.
„K dopravnej nehode došlo podľa doposiaľ dostupných informácií tak, že vodič vozidla značky Suzuki SX4 viedol vozidlo po vedľajšej ceste, kde odbočoval na hlavnú cestu, pričom si nesplnil povinnosť dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste, následkom čoho došlo k zrážke s električkou, jazdiacou po ceste označenej ako hlavná," priblížila pre agentúru SITA hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Krajská policajná hovorkyňa doplnila, že v dôsledku stretu automobilu Suzuki s električkou toto auto odrazilo do osobného auta značky Renault, ktoré po ceste smerovalo od centra. Pri nehode sa podľa predbežnej lekárskej správy ľahko zranil vodič Suzuki.
Obaja vodiči podstúpili dychovú skúšku na alkohol, u oboch mala negatívny výsledok. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť ďalšie informácie," uzavrela Illésová.
Zdroj: SITA.sk - V pondelok sa v Košiciach zrazila električka s dvomi autami, zasahovali aj záchranné zložky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vodiči, pozor! Diaľnica D1 pri Piešťanoch v smere na Trenčín je pre nehodu kamiónov úplne uzavretá
Vodiči, pozor! Diaľnica D1 pri Piešťanoch v smere na Trenčín je pre nehodu kamiónov úplne uzavretá
<< predchádzajúci článok
Českí školáci raňajkujú a desiatujú pravidelnejšie než slovenskí, no majú väčšiu záľubu v sladených nápojoch
Českí školáci raňajkujú a desiatujú pravidelnejšie než slovenskí, no majú väčšiu záľubu v sladených nápojoch