|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Belo
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. septembra 2025
Trump obvinil vodcov Číny, Severnej Kórey a Ruska zo sprisahania proti Spojeným štátom
Tagy: Peking Vojenská prehliadka
Americký prezident Donald Trump v utorok večer obvinil vodcov Číny, Severnej Kórey a Ruska zo sprisahania proti Spojeným štátom, keď sa zišli v Pekingu na masívnej vojenskej prehliadke. Keď ...
Zdieľať
3.9.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v utorok večer obvinil vodcov Číny, Severnej Kórey a Ruska zo sprisahania proti Spojeným štátom, keď sa zišli v Pekingu na masívnej vojenskej prehliadke.
Keď severokórejský diktátor Kim Čong-un a ruský vládca Vladimir Putin sprevádzali Si Ťin-pchinga na prehliadke pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny, Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal podráždený príspevok adresovaný Si Ťin-pchingovi: „Odovzdajte moje najvrúcnejšie pozdravy Vladimirovi Putinovi a Kim Čong-unovi, keď sa sprisahávate proti Spojeným štátom americkým.“
Pri otvorení prehliadky Si Ťin-pching vyhlásil, že svet stále „stojí pred voľbou medzi mierom a vojnou“, ale povedal, že Čína je „nezastaviteľná“. Čínsky vodca v nedeľu a pondelok hostil množstvo euroázijských lídrov na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v čínskom meste Tchien-ťin. Počas summitu Si Ťin-pching kritizoval „šikanujúce správanie sa“ zo strany niektorých krajín, čo sa považuje za skrytý odkaz na Spojené štáty. Putin účasť na stretnutí využil na obhajobu ruskej vojny na Ukrajine a na obviňovanie Západu z vyvolania tohto konfliktu.
Zdroj: SITA.sk - Trump obvinil vodcov Číny, Severnej Kórey a Ruska zo sprisahania proti Spojeným štátom © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď severokórejský diktátor Kim Čong-un a ruský vládca Vladimir Putin sprevádzali Si Ťin-pchinga na prehliadke pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny, Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal podráždený príspevok adresovaný Si Ťin-pchingovi: „Odovzdajte moje najvrúcnejšie pozdravy Vladimirovi Putinovi a Kim Čong-unovi, keď sa sprisahávate proti Spojeným štátom americkým.“
Pri otvorení prehliadky Si Ťin-pching vyhlásil, že svet stále „stojí pred voľbou medzi mierom a vojnou“, ale povedal, že Čína je „nezastaviteľná“. Čínsky vodca v nedeľu a pondelok hostil množstvo euroázijských lídrov na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v čínskom meste Tchien-ťin. Počas summitu Si Ťin-pching kritizoval „šikanujúce správanie sa“ zo strany niektorých krajín, čo sa považuje za skrytý odkaz na Spojené štáty. Putin účasť na stretnutí využil na obhajobu ruskej vojny na Ukrajine a na obviňovanie Západu z vyvolania tohto konfliktu.
Zdroj: SITA.sk - Trump obvinil vodcov Číny, Severnej Kórey a Ruska zo sprisahania proti Spojeným štátom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Peking Vojenská prehliadka
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Českí školáci raňajkujú a desiatujú pravidelnejšie než slovenskí, no majú väčšiu záľubu v sladených nápojoch
Českí školáci raňajkujú a desiatujú pravidelnejšie než slovenskí, no majú väčšiu záľubu v sladených nápojoch
<< predchádzajúci článok
Fyzický útok na Babiša podľa politologičky môže vyvolať vlnu súcitu
Fyzický útok na Babiša podľa politologičky môže vyvolať vlnu súcitu