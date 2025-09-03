Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 3.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Belo
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

03. septembra 2025

Trump obvinil vodcov Číny, Severnej Kórey a Ruska zo sprisahania proti Spojeným štátom


Tagy: Peking Vojenská prehliadka

Americký prezident Donald Trump v utorok večer obvinil vodcov Číny, Severnej Kórey a Ruska zo sprisahania proti Spojeným štátom, keď sa zišli v Pekingu na masívnej vojenskej prehliadke. Keď ...



Zdieľať
china_parade_79965 676x451 3.9.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v utorok večer obvinil vodcov Číny, Severnej Kórey a Ruska zo sprisahania proti Spojeným štátom, keď sa zišli v Pekingu na masívnej vojenskej prehliadke.


Keď severokórejský diktátor Kim Čong-un a ruský vládca Vladimir Putin sprevádzali Si Ťin-pchinga na prehliadke pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny, Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal podráždený príspevok adresovaný Si Ťin-pchingovi: „Odovzdajte moje najvrúcnejšie pozdravy Vladimirovi Putinovi a Kim Čong-unovi, keď sa sprisahávate proti Spojeným štátom americkým.“

Pri otvorení prehliadky Si Ťin-pching vyhlásil, že svet stále „stojí pred voľbou medzi mierom a vojnou“, ale povedal, že Čína je „nezastaviteľná“. Čínsky vodca v nedeľu a pondelok hostil množstvo euroázijských lídrov na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v čínskom meste Tchien-ťin. Počas summitu Si Ťin-pching kritizoval „šikanujúce správanie sa“ zo strany niektorých krajín, čo sa považuje za skrytý odkaz na Spojené štáty. Putin účasť na stretnutí využil na obhajobu ruskej vojny na Ukrajine a na obviňovanie Západu z vyvolania tohto konfliktu.


Zdroj: SITA.sk - Trump obvinil vodcov Číny, Severnej Kórey a Ruska zo sprisahania proti Spojeným štátom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Peking Vojenská prehliadka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Českí školáci raňajkujú a desiatujú pravidelnejšie než slovenskí, no majú väčšiu záľubu v sladených nápojoch
<< predchádzajúci článok
Fyzický útok na Babiša podľa politologičky môže vyvolať vlnu súcitu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 